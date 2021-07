Chiellini : "Ce n'est pas Kane et Sterling contre Bonucci et moi mais Italie-Angleterre"

Le défenseur italien Giorgio Chiellini ne veut pas résumer la finale à un duel entre l'attaque anglaise face à la défense italienne.

A 36 ans, Giorgio Chiellini va disputer sa deuxième finale d'un Euro avec l'Italie après celle de l'édition 2012 perdue contre l'Espagne. En conférence de presse, le défenseur est revenu sur le duel qui l'attend face à Harry Kane.

Sur Harry Kane : « Je me souviens d'avoir affronté Harry Kane pour la première fois lors d'un match amical à Turin en 2015 entre nos deux sélections. Il m'a tout de suite impressionné : il est technique, bon dans le jeu aérien, et c'est également un bon tireur de coups-francs. Je l'ai aussi affronté avec la Juve contre Tottenham et je suis fan de ce qu'il fait sur le terrain. On va se retrouver demain et c'est toujours un super défi que d'affronter un tel joueur. C'est excitant mais ce sera difficile. »



Sur l'Angleterre : « Je pense que les remplaçants anglais auraient pu aller en finale car ils ont un effectif extraordinaire. Nous allons essayer de les empêcher de développer leur football. C'est un sport collectif donc ce ne sera pas Kane et Sterling contre Bonucci et Chiellini. Ce sera l'Italie contre l'Angleterre. »

Sur son échange avec Jordi Alba avant les tirs au but d'Italie-Espagne et qui est devenu viral sur les réseaux sociaux : « Maintenant, en tant que joueur, je savoure chaque moment comme si c'était le dernier de ma carrière. J'ai toujours le sourire aux lèvres mais aussi le plus grand respect pour mes adversaires. Les serrer dans mes bras ou plaisanter avec eux, je l'ai toujours fait. Je l'avais déjà fait avant. Avec Alba, ce n'était pas un duel psychologique. C'est juste ma façon d'être. Cela fait marrer mes coéquipiers, peut-être moins mes adversaires même s'il y a toujours du respect. Dans l'équipe d'Italie, il y a des joueurs introvertis et des joueurs extravertis et Roberto Mancini sait parfaitement comment gérer ces différents caractères. »