Chiellini ne doute pas, la Juve veut "faire quelque chose de spécial"

Le défenseur central de la Juve est confiant pour la suite de la saison de la Vieille Dame.

Les Bianconeri se préparent pour leur huitième Scudetto consécutif et aux quarts de finale de la Ligue des Champions; contre l' Amsterdam.



Ils ont obtenu cette opportunité en battant l’Atletico Madrid 3-0 lors du 500ème match de Chiellini à la .



"Ce fut certainement une soirée spéciale et le fêter avec une victoire comme celle-là. Continuer notre aventure en était la cerise sur le gâteau", a déclaré le capitaine à Juve TV.



"Quelques semaines se sont écoulées et je pense que nous avons pleinement compris ce qui s’est passé. Nous sommes donc encore plus excités pour les deux derniers mois de la saison. Nous voulons faire quelque chose de spécial et continuer à vivre ces émotions que nous avons ressenties contre Atletico.



"Le stade de la Juventus a créé cette atmosphère magique que nous n’avons pas ressentie depuis longtemps à Turin. Je pense que c’est un élan exceptionnel que nous avons ressenti depuis le début, ce qui en fait un match différent de tous les autres. Nous voulons donc le ressentir à nouveau.



"Il y aura certainement une opportunité contre l'Ajax, mais pour le moment, il est important de se concentrer sur la . Nous avons un bon avantage en tête du classement, mais nous voulons que le Scudetto soit obtenu le plus rapidement possible."



On a demandé à Chiellini si un match particulier parmi les 500 se démarquait pour lui.



"Il y en a tellement que plus de 500 matches, j’ai connu des hauts et des bas. Je me suis réjoui et j'ai pleuré, j'ai donc eu un peu de tout, mais ces émotions seront toujours avec moi et ce fut un honneur de les partager avec autant de champions.



"Espérons que le meilleur reste à venir. À mon âge, je savoure vraiment chaque instant, parce que je le prends au jour le jour sans fixer de limites. "