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Giorgio Chiellini, ancien défenseur et actuel dirigeant de la Juventus, évoque la Juve d’aujourd’hui, l’écart entre le football italien et la Premier League, puis revient sur « sa » Juve de joueur : Conte, Allegri et Cristiano Ronaldo.

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Giorgio Chiellini, aujourd’hui Chief Club Affairs Officer de la Vieille Dame, s’est exprimé dans le podcast Business of Sport : « Quand on pense que Bournemouth, avec tout le respect que je lui dois, peut dépenser bien plus que la Juventus aujourd’hui, et que si on nous l’avait dit il y a dix ans, nous aurions tous ri à cette idée… » Voici ses propos, rapportés par Tuttosport.

L’ÉCART AVEC LA PREMIER LEAGUE

« Je suis curieux de voir quelle sera la situation dans cinq ans. Les seules entités capables de rivaliser avec la Premier League ne sont pas des championnats, mais des clubs pris individuellement. On peut citer le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le FC Barcelone. »

LES JEUNES ET LES ENTRAÎNEURS

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« En n’investissant pas dans le développement des talents. Nous sommes une terre de défenseurs et de grands talents, mais aujourd’hui, nous n’avons ni véritables défenseurs ni grands talents. Nous avons d’excellents entraîneurs, mais nous avons aussi besoin d’un bon travail de formation à la base. Nous avons eu beaucoup d’entraîneurs italiens qui ont également remporté la Premier League : Carlo Ancelotti, Antonio Conte et Roberto Mancini. »

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LA FINALE DE L’EURO 2021

« Nous avions des joueurs comme Bonucci, en plus de moi, qui ont disputé ce match. Nous savions combien il était important de dire : calme, calme, calme. Et le sélectionneur le savait parfaitement. C’est ce que nous avons dit à la fin de la première mi-temps. Nous savions que la pression sur l’Angleterre était très forte, et elle l’est toujours. L’équipe anglaise subit toujours une forte pression de la part des médias et des supporters, surtout à domicile. C’était un avantage que nous savions avoir et nous en avons profité. »

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LA JUVE D’AUJOURD’HUI ET LA FAMILLE AGNELLI

« Je crois que la direction actuelle peut aider le club à revenir le plus vite possible. La famille est la garantie d’une continuité dans les victoires. Le fait que la même famille possède le club depuis cent ans est une garantie pour les supporters, les joueurs et le club. La Juventus est unique parce qu’elle appartient à la même famille depuis plus de cent ans. C’est une particularité que nous devons souligner et préserver. La Juventus renouera avec la victoire. Nous serons tous là pour fêter ça ensemble. »

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CHIELLINI ET LA JUVENTUS

« Ce n’est pas une question de fidélité. C’est une question de sentiment d’appartenance à une famille. Je travaille pour la Juventus et je m’occupe des relations institutionnelles. Mon poste est celui de Chief Club Affairs Officer. Je m’occupe des relations avec la Ligue, la Fédération, European Football Clubs, l’UEFA et la FIFA, ainsi que d’un volet consacré à la formation et à l’innovation au sein du club. »

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CONTE ET ALLEGRI

« Les deux entraîneurs de ma carrière sont Conte et Allegri. Deux leaders très différents, mais tous deux de très grands leaders. Ce sont deux entraîneurs différents, dotés d’un immense leadership et d’une immense personnalité, qu’ils expriment de façons différentes. Avec Conte, nous avons trouvé une très bonne entente, sur le terrain comme en dehors, avec des caractéristiques qui se complétaient parfaitement. Mais nous avons joué aussi bien à quatre qu’à trois derrière. Nous aurions pu jouer de différentes façons. C’est la qualité des joueurs qui fait la différence. La tactique, c’est quelque chose que l’on peut créer et façonner comme un costume sur mesure pour l’équipe dont on dispose. »

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LES FINALES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

« En 2017, nous sommes arrivés avec une grande confiance en nos moyens. Ce n’était pas de l’arrogance. C’était notre deuxième finale en trois ans et nous avions réalisé un excellent parcours dans la compétition. Nous étions plus forts que deux ans auparavant, surtout sur le plan de la personnalité nécessaire pour atteindre une finale. Pendant la période où j’ai obtenu mon diplôme, j’ai joué deux fois contre le FC Barcelone, en quarts de finale, et j’ai marqué un but. Cela a probablement été la plus belle semaine de ma carrière. »

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CRISTIANO RONALDO

« Être le capitaine de Cristiano Ronaldo a été une très belle expérience. Accueillir le meilleur joueur et le meilleur buteur est toujours une bonne chose. Il ne s’entraînait pas plus que les autres en quantité, mais il s’entraînait plus dur. Quand les difficultés augmentaient, il élevait son niveau. Il le faisait toujours. C’était un joueur d’une autre catégorie, unique en son genre. Dans les matches les plus importants, il répondait toujours présent et faisait la différence. C’était aussi un leader sur le terrain. Il n’avait pas besoin de beaucoup parler. Quelques mots suffisaient. Il était très respectueux, s’entraînait bien et, quand nous avions besoin de lui, il répondait toujours présent. »