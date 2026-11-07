Comment regarder Chicago Fire FC contre Columbus Crew avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

Major League Soccer - Journée 34 7 nov. 2026 - 16:00 Soldier Field

Chicago Fire FC reçoit Columbus Crew au Soldier Field pour un match de la Conférence Est de la MLS à l’enjeu important pour les deux équipes, alors que la saison régulière touche à sa fin.

Le Fire de Gregg Berhalter occupe la quatrième place de la Conférence Est et a déjà assuré sa qualification pour les playoffs. Mais l’équipe voudra soigner ses performances à domicile et entretenir sa dynamique afin de bien terminer la saison devant son public.

Lors de sa dernière sortie, le Fire s’est imposé 2-4 sur le terrain des Colorado Rapids. Ce résultat a mis fin à une série de performances contrastées et redonné confiance à l’effectif au bon moment avant cette rencontre.

Columbus Crew arrive à Chicago en pleine forme. L’équipe de Laurent Courtois a remporté trois de ses quatre derniers matches de MLS, dont une nette victoire 3-0 contre DC United et un succès 4-2 face à Toronto FC. Elle cherchera à remonter au classement de la Conférence Est, où elle occupe la huitième place.

Columbus Crew se montre particulièrement performant à l’extérieur. Ses victoires sur les terrains du FC Dallas et du FC Cincinnati ces dernières semaines témoignent de son aisance en déplacement, et l’équipe abordera ce match au Soldier Field avec confiance.

Robert Lewandowski reste la pièce maîtresse de l’attaque de Chicago. L’attaquant polonais arrive en tête des ventes de maillots de la MLS cette saison, ce qui souligne son statut de l’une des figures les plus connues du championnat. Ses performances seront déterminantes pour les chances du Fire de prendre les trois points.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Chicago Fire FC contre Columbus Crew en direct, notamment la chaîne de télévision, les options de streaming et l’heure du coup d’envoi.

Actualités des équipes et effectifs