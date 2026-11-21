Comment regarder Chicago Fire FC - Charlotte FC avec un VPN

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site internet ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Major League Soccer - 1/8 22 nov. 2026 - 18:30 Soldier Field

Le Chicago Fire FC reçoit le Charlotte FC au Soldier Field pour un match de Major League Soccer qui compte pour les deux équipes dans la Conférence Est.

Le Chicago Fire de Gregg Berhalter aborde cette rencontre avec deux victoires lors de ses cinq derniers matches de championnat. Sa dernière sortie s’est soldée par une courte défaite face au Columbus Crew. Chicago a montré qu’il pouvait faire mal à ses adversaires à l’extérieur, inscrivant quatre buts contre les Colorado Rapids lors de son dernier déplacement, mais il doit encore gagner en régularité à domicile.

Le Charlotte FC de Dean Smith arrive dans l’Illinois avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches. L’équipe de Smith s’est montrée efficace en attaque, avec onze buts inscrits sur cette période, même si le match nul 3-3 contre l’Inter Miami CF lors de sa dernière rencontre a montré que des failles défensives subsistent.

L’historique des confrontations entre les deux clubs ajoute de l’enjeu à cette rencontre. Chicago a l’avantage lors des duels récents, et le Soldier Field s’est révélé être un stade difficile pour Charlotte.

Les deux clubs sont proches l’un de l’autre au classement de la Conférence Est. Aucun ne peut donc prendre ce match à la légère : les points en jeu comptent vraiment.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Chicago Fire FC - Charlotte FC en direct.

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