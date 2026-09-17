Chibout entre dans la polémique : Ceuta et Melilla sont marocaines, et le patriotisme d'Ez Abde ne peut être remis en question

Youssef Chippo, ancienne star de la sélection marocaine, a affirmé que les villes de Ceuta et Melilla sont marocaines, alors que la polémique enfle autour de la participation des stars du championnat espagnol à une initiative de soutien aux habitants de Ceuta.

Chippo a déclaré sur le réseau « beIN Sports », lors de son analyse du match entre le Barça et le Racing Santander en Liga : « Ceuta et Melilla sont deux villes marocaines, ce sont des vestiges de l'occupation européenne, et elles reviendront sous souveraineté marocaine, que cela prenne du temps ou non. »

Il a ajouté : « Il est inacceptable d'introduire des questions politiques dans le sport. »

L'ancienne star marocaine a estimé que le refus du Barça de porter des maillots en soutien à Ceuta, tout comme le trio du Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté, constitue un échec pour la Fédération espagnole qui tente de promouvoir la ville.

Dans le même temps, Chippo a défendu Abdessamad Ezzalzouli, joueur du Real Betis, qui a été contraint de porter ce maillot avant le match de son équipe contre Villarreal, ajoutant : « Ezzalzouli est un joueur marocain, et personne ne peut mettre en doute son patriotisme ou son amour pour le Maroc. »

Une affaire polémique en Liga

L'affaire revêt des dimensions politiques sensibles entre l'Espagne et le Maroc.

Ceuta et Melilla sont deux villes situées sur la côte nord du continent africain et sous administration espagnole, tandis que le Maroc les considère comme deux villes marocaines occupées et réclame leur restitution.

Mbappé, Vinicius et Konaté, le trio du Real Madrid, avaient suscité une vive polémique après avoir décidé, avant le match contre Elche, de plier les maillots à l'endroit du message, afin que l'inscription qui y figurait ne soit pas visible, souhaitant éviter d'éventuelles réactions négatives au Maroc.

Les joueurs du Real Madrid avaient reçu les maillots portant la phrase « Todos somos caballas. Ceuta y los Caballeros de la Mar », préparés par l'association des hommes d'affaires de Valence dans le cadre d'une initiative qui a concerné les matchs de Villarreal, Levante, Elche et Valence.

La décision des joueurs est intervenue un seul jour après la polémique suscitée par le Marocain Abdessamad Ezzalzouli, joueur du Real Betis, en raison de sa participation à la même initiative.

Lors du match entre Villarreal et le Real Betis, les joueurs de l'équipe andalouse ont participé à l'initiative et sont apparus sur le terrain vêtus de maillots de soutien à Ceuta, et Ezzalzouli, joueur de la sélection marocaine, figurait parmi eux.

Par la suite, le joueur a fait l'objet de critiques et d'une vaste attaque sur les réseaux sociaux de la part de Marocains, ce qui l'a poussé à supprimer ses publications relatives à l'initiative, avant de sortir défendre sa position.

Ezzalzouli a précisé que le maillot avait « un caractère social en soutien aux résidents et aux habitants de la ville », niant que l'initiative ait des objectifs politiques ou porte une quelconque offense au Maroc.

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