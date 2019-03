Cheslsea - Emerson Palmieri et la "peur" de voir partir Eden Hazard

Emerson Palmieri a admis que les joueurs de Chelsea avaient "peur" de perdre un joueur du calibre d'Eden Hazard cet été, lui qui est annoncé au Real.

Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid ces dernières années, lui qui n'a d'ailleurs jamais caché son souhait d'un jour porter les couleurs de la Maison Blanche, Eden Hazard est toujours resté fidèle à , depuis son arrivée en provenance du LOSC.

Cette saison encore, le Belge réalise un exercice 2018-2019 de haute volée chez les Blues, inscrivant pas moins de13 buts en championnat, soit cinq de plus que tout autre coéquipier. Néanmoins, force est de constater que l'aventure pourrait prochainement toucher à sa fin...

En effet, le retour de Zinédine Zidane au Real Madrid couplé à l'élimination de la Maison Blanche en Ligue des Champions face à l' Amsterdam pourrait inciter le club madrilène à effectuer de grandes manoeuvres cet été lors du mercato. Ainsi, le nom d'Eden Hazard revient forcément en tête de liste au moment d'évoquer les potentielles cibles des pensionnaires du championnat espagnol, qui disposent de moyens financiers colossaux.

"Je crois toujours qu'il va rester et nous voulons vraiment qu'il reste"

Arrivé à Chelsea l'an dernier, l'Italien Emerson Palmieri a été interrogé par Sky Sports sur la situation de son partenaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa réponse n'a rien de très surprenante. À l'image du reste de ses coéquipiers, l'ancien de l'AS Rome espère voir Eden Hazard rester la saison prochaine.

"Il montre chaque jour à quel point il est important. Bien sûr, nous avons beaucoup de joueurs de qualité dans notre équipe, mais il est à un autre niveau et est l’un des meilleurs au monde", a d'abord confié le défenseur au média anglais, avant de faire part de son inquiétude.

"Personnellement, je ne peux pas le voir partir, mais on ne le sait jamais dans le football. Comme les supporters de Chelsea, nous craignons qu'il ne parte, je crois toujours qu'il va rester et nous voulons vraiment qu'il reste", a-t'il ajouté ensuite.

Peu utilisé depuis son arrivée chez les Blues, Emerson Palmieri a pris part aux dernières rencontres du club londonien, ainsi qu'à la finale de la Carabao Cup perdue face à . L'occasion pour le principal intéressé d'évoquer sa situation personnelle et sa phase d'adaptation.



"Quand je suis arrivé, je revenais d'une grave blessure au genou. Je devais m'installer dans une nouvelle ville, un nouveau club, de nouveaux coéquipiers, cette saison, je joue beaucoup plus. Tout joueur vous dira que plus vous jouez, plus vous vous sentez impliqué dans le projet (...) Je pense que j'ai progressé dans la vitesse de jeu. En , c'est tellement plus rapide, vous ne pouvez pas vraiment toucher au ballon avant d'avoir deux ou trois adversaires. C'est quelque chose que j'ai grandi, j'ai appris jouer la balle plus vite et être plus agressif", a ainsi déclaré le joueur à Sky Sports.