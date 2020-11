Cherki a disparu ? Garcia s'explique !

Le coach de l'OL Rudi Garcia explique pourquoi Cherki ne joue plus au sein du club rhodanien.

Le coach rhodanien Rudi Garcia a profité de son de son point presse ce vendredi pour évoquer la situation de Rayan Cherki. Le boss de l’OL a confirmé qu’il en attendait plus du grand espoir de 17 ans.

"On le gère en le faisant travailler, en l’accompagnant et en lui expliquant bien surtout ce que l’on attend de lui sur le terrain. Quand il s’agit d’attaquer, de marquer des buts ou d’être décisif, on peut compter sur lui. Il doit continuer à travailler son replacement, son placement et sa générosité défensive pour l’équipe, développe Rudi Garcia.

"Il doit donner plus de garanties au coach de pouvoir le faire jouer dans toutes les situations de jeu que l’on mène ou pas, que ce soit un nul, que ce soit à l’extérieur ou que l’on soit à dix ou pas", a ajouté l'ancien coach de la Roma en conférence de presse, ce vendredi.

Pour rappel, Rayan Cherki n’a pas joué une seule minute lors des quatre derniers matchs de l’OL en .