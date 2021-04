Chelsea - Zouma : "Pas le moment de se chercher des excuses"

Chelsea a sombré samedi face à un relégable, West Bromwich. Une triste prestation en pleine course à la Ligue des champions en Premier League.

C'est une bien mauvaise opération réalisée par Chelsea ce samedi sur sa pelouse contre le 19e de Premier League, West Bromwich avec un lourd revers (2-5) qui met fin à sa série d'invincibilité. La première défaite depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc des Blues en début d'année après le départ de Frank Lampard.

"Ce n'est pas le moment de se chercher des excuses, a réagi Kurt Zouma sur le site officiel du club. On n'a pas gagné ce match, on a été sévèrement battu, et c'est un match difficile à digérer, mais il va le falloir parce qu'on a un autre match en milieu de semaine et il faudra être prêt pour ça.

"Le résultat parle de lui-même. Tout le monde est déçu, mais ce n'est qu'un match et on doit revenir à ce qu'on faisait avant la trêve internationale. Nous devons rebondir. Il faut une réaction forte et c'est ce qu'on va faire", a-t-il assuré.

Les Londoniens doivent affronter Porto dès ce mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions (21h), eux qui ont pris le meilleur sur l'Atlético Madrid au tour précédent. Un match qui se tiendra à Séville.

Face à West Brom, l'une des meilleures défense du Royaume au cours des dernières semaines s'est effondrée après l'expulsion de Thiago Silva, renvoyé aux vestiaires à la demi-heure de jeu alors que son équipe menait au score.

"Je ne sais pas ce qui s'est passé, dit encore Zouma. Peut-être qu'on a perdu un peu de notre concentration après la trêve internationale, peut-être un manque d'engagement, mais dans des matches comme celui-ci, il faut toujours être à 100 %."

Après Porto, les Blues se rendront à Crystal Palace en championnat pour se relancer avant de retrouver les Portugais. Viendra ensuite notamment une demi-finale de FA Cup contre Manchester City pour espérer remporter un titre cette saison.

Alors qu'il reste encore huit journées à disputer, Chelsea occupe la quatrième place - la dernière qualificative pour la Ligue des champions - avec deux petits points d'avance sur Liverpool, Tottenham et West Ham, qui a encore un match en retard à rattraper.