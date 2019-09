Chelsea, Willian veut prolonger : "Je veux rester"

En fin de contrat en juin 2020, l'ailier brésilien espère entamer des discussions pour prolonger son contrat avec les Blues.

Willian espère se voir proposer une prolongation de contrat à . L'attaquant brésilien souhaite prolonger son séjour "parfait" à Stamford Bridge. En l'état actuel des choses, le joueur de 31 ans se dirige vers une liberté totale puisqu'il est en fin de contrat en juin 2020. Si aucun nouveau contrat n'est signé, il sera libre de parler avec des prétendants dès le mois de janvier afin de s'engager avec un autre club l'été prochain.

Willian a toutefois clairement fait savoir qu'il n'avait aucun intérêt à partir de Chelsea, préférant s'accorder sur un séjour prolongé dans un club qu'il avait rejoint après son passage à Anzhi Makhachkala en 2013. Il a déclaré à Standard Sport: "De mon côté, je veux rester. Il me reste un an et je veux rester parce que j'aime jouer pour Chelsea. J'aime ce club, j'aime vivre à Londres et ma famille adore ça ici. Je suis ici depuis six ans déjà, alors tout est parfait pour moi".

"J'aime beaucoup travailler avec Lampard"

L'article continue ci-dessous

"Bien sûr je veux faire encore plus ici à Chelsea, gagner la ! Je veux gagner plus de titres ici, je veux jouer plus de matches, marquer plus de buts, alors je ferai tout ce que je peux pour le faire", a ajouté l'international brésilien. Willian compte 296 matches pour Chelsea à ce jour, et a marqué 52 buts. Il a toujours été un titulaire chez les Blues, malgré les changements réguliers d'entraîneurs dans son club.

Le Sud-Américain travaille actuellement avec son ancien coéquipier Frank Lampard. L'icône des Blues est revenue dans un environnement familier au cours de l'été. L'ancien international anglais a fait bonne impression à l'ailier brésilien, malgré le fait qu'il soit relativement inexpérimenté en tant qu'entraîneur, et Willian espère que son cinquième entraîneur restera plus longtemps que certains de ces prédécesseurs au club.

"J'aime beaucoup travailler avec lui. C’était un joueur fantastique, l’un des meilleurs au monde, et j’espère maintenant qu’il pourra devenir l’un des meilleurs entraîneurs du monde, et je pense qu’il a tout pour y parvenir. Est-ce un changement de culture au sein du club ? Je l'espère parce que je suis ici, depuis six ans, j'ai déjà eu cinq entraîneurs. J'espère qu'il pourra rester ici très longtemps", a conclu l'ailier de 31 ans.