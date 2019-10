Chelsea, Willian : "Bizarre de jouer pour Lampard"

Le Brésilien évolue sous les ordres de l'Anglais avec qui il a joué par le passé et a réitéré son souhait de rester chez les Blues.

Arrivé à en 2013, Willian est l'un des plus anciens joueurs de l'effectif actuel des Blues, avec César Azpilicueta, et il est aussi l'un des seuls à avoir joué en compagnie de Frank Lampard, revenu en tant qu'entraîneur de l'équipe première cet été, du côté de Stamford Bridge. Forcément, devoir évoluer sous les ordres de son ancien coéquipier est particulier pour le Brésilien, de retour en grâce après un passage compliqué sous Maurizio Sarri.

Dans une interview accordée au site de Chelsea, Willian est revenu sur sa relation avec Frank Lampard : "C’était un joueur intelligent, l’un des meilleurs à son poste. Un joueur de qualité. Quand vous voyez des joueurs comme lui, vous pouvez peut-être dire qu’à l’avenir, il pourra devenir entraîneur et il est avec nous ! C’est un peu bizarre qu’il soit mon entraîneur, mais je suis très heureux de travailler à nouveau avec lui. Il m'a donné la confiance nécessaire pour jouer. Il veut que je sois heureux".

"Je suis plus libre"

L'article continue ci-dessous

"Je dois lui dédier une partie des performances que j'ai eues au cours des deux derniers matchs. Il me dit toujours: "Je veux que tu sois heureux". Je pense que notre style de jeu m'a aidé, mais pas seulement. La liberté qu'il nous donne est également importante. Je ne suis pas obligé de rester sur le côté droit. Je peux me déplacer entre les lignes, je peux aussi me déplacer sur le côté gauche. Je me sens bien de jouer de cette façon et c’est pourquoi j’ai joué de mieux en mieux. J'espère continuer comme ça", a ajouté le Brésilien.

Willian a désormais 300 matches sous le maillot des Blues et espère en disputer davantage : "J'ai toujours cru pouvoir jouer autant de matches. Je devais y croire. C’est difficile d’atteindre ce chiffre, surtout lorsque vous jouez pour un grand club comme Chelsea, car de nombreux joueurs se disputent le même poste. C'était un défi pour moi. En football, il faut faire ses preuves chaque jour, à chaque match. Lorsque vous arrêtez de faire cela, vous devez arrêter de jouer. Vous devez vous le prouver aussi. J'ai fait ça".

"Je suis ici depuis six ans déjà, j'ai eu différents entraîneurs, différents concurrents et je prouvais à chaque séance d'entraînement, à chaque match, que je pouvais jouer de très nombreuses années pour ce club. Je pense que je me suis beaucoup amélioré. Maintenant, je suis très fier d’atteindre ce chiffre et j’espère que 300 autres seront à venir ! C'était mon rêve de jouer pour Chelsea. J'ai toujours voulu jouer pour ce club", a conclu le Brésilien en fin de contrat en juin 2020, mais qui n'a pas caché son souhait de prolonger à Chelsea.