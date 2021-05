Chelsea - Werner répond à la femme de Thiago Silva, qui s’excuse

Sévèrement critiqué par la femme de Thiago Silva après le match aller contre le Real Madrid, Timo Werner a répondu à l’intéressée suite au retour.

"Foutu Karma. Dans toutes les équipes où Thiago va, il y a un attaquant qui rate devant le but. C’est quoi son nom à lui ? Vermine ? Werner ? Incroyable, on aurait dû gagner ce match", pestait la femme de Thiago Silva après la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea (1-1).

"Werner, tu sais marquer des buts"

Mais au match retour, remporté 2-0 et donc synonyme de qualification pour la finale, c’est bien Werner qui a ouvert le score, seul face au but. Évidemment, un raté n’était pas envisageable sur cette action, mais Isabel Silva a tout de même tenu à s’excuser auprès de l’Allemand sur les réseaux sociaux.

"Werner, c’est très bien ! C’est de ça dont je parle, tu sais marquer des buts, tu es le meilleur mon ami, je t’aime", s’est-elle exclamée dans sa story Instagram. Dans tous les cas, son mari avait déjà présenté des excuses personnelles à l’attaquant allemand. Incident oublié, donc, et l’intéressé en rigole aujourd’hui !

Werner en rigole aujourd’hui

"La première vidéo a rapidement été enlevée des réseaux sociaux. Je comprends que ça puisse arriver lorsque les émotions sont vives", a d’abord répondu, très classe, Werner à nos confrères de Sky Sports, avant d’aborder le sujet de la seconde vidéo, bien plus positive.

"J’espère pouvoir faire en sorte qu’elle m’encourage à nouveau à l’avenir. C’est mieux si nos femmes à la maison sont contentes", a conclu Werner, avant de rappeler quel "rêve de gosse" il venait de réaliser en se qualifiant pour la finale de la Ligue des Champions. Pour son plus grand bonheur… et celui de la famille Silva.