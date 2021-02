Chelsea, Werner : "Peu importe que je marque tant que nous gagnons"

L'attaquant allemand a enfin mis fin à sa période de disette devant le but ce lundi soir face à Newcastle.

Timo Werner a enfin marqué. L'Allemand restait sur une très longue période de disette en Premier League avec Chelsea, à laquelle il a mis fin ce lundi soir lors d'un précieux succès contre Newcastle, permettant aux Blues de reprendre la quatrième place au classement. Au micro de la BBC Sports, Timo Werner est revenu sur le succès de Chelsea et est soulagé par le retour en grâce de son équipe, mais aussi son propre retour au sommet de sa forme.

"Victoire très importante - c'était serré parce que VAR a failli ne pas me donner le but. Toutes les performances des dernières semaines ont été très bonnes, nous avons remporté tous nos matchs et sans concéder de but. Nous sommes de retour sur la bonne voie et c'est la chose importante. La pandémie ? Non seulement c'était difficile pour moi, c'est difficile pour tout le monde, c'est un nouveau pays, un nouveau championnat et nous avons bien commencé la saison, marquant des buts et effectuant des passes décisives, mais ensuite j'ai eu une longue période sans marquer mais à la fin vous avez de continuer à pousser parce que c'est un sport d'équipe et que nous voulons gagner", a expliqué Timo Werner.

Timo Werner a rendu hommage à Thomas Tuchel et a son impact sur les Blues : "Peu importe si je marque ou quelqu'un d'autre tant que nous gagnons. L'arrivée de Thomas Tuchel ? Cela m'a aidé que quelqu'un puisse me crier dessus en allemand - c'est un très bon gars - il a une bonne idée du football que nous voulons jouer et quand nous aurons de plus en plus de séances d'entraînement avec lui, nous serons de mieux en mieux".

Werner conquis par Tuchel

"Il y a quelques semaines, nous étions nulle part et nous étions beaucoup de points derrière la quatrième place, nous voulons continuer. Il y a seulement quatre points d'écart pour la deuxième place et beaucoup ont dit que nous n'atteindrions pas les quatre premières places à la fin de la saison, mais nous y sommes déjà. Nous avons une bonne forme, nous sommes de retour sur la bonne voie", a ajouté l'attaquant des Blues.

Au micro de Sky Sports, Timo Werner est apparu soulagé après son but : "Je suis heureux d'avoir finalement marqué et il reste encore un long chemin à parcourir, mais si nous continuons ainsi, ce sera une bonne fin pour nous. En tant qu'attaquant, vous avez toujours envie de marquer, le mois dernier a été difficile. Je n'étais pas content de ne pas marquer. Mais à la fin, c'est un sport d'équipe, quand on gagne, tout va bien. J'aide mon équipe avec des passes décisives et je suis heureux d'avoir marqué aujourd'hui".

"Pour un attaquant, c'est pire quand on ne peut pas se mettre dans les bonnes situations et avoir des occasions. J'ai eu beaucoup d'occasions que j'ai ratées, mon équipe m'a apporté beaucoup de situations où je pouvais marquer aujourd'hui, quand je continue, les buts arriveront comme aujourd'hui et les passes décisives aussi. C'est important pour nous d'atteindre la Ligue des champions à la fin de la saison", a conclu l'attaquant allemand.