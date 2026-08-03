Joshua Zirkzee a donné son accord à la Juventus. L’attaquant néerlandais de Manchester United est favorable à un transfert à Turin, selon La Gazzetta dello Sport, même si Chelsea tente de faire capoter l’opération.

Zirkzee est dans le viseur de la Juventus depuis un certain temps déjà, mais cet été, un transfert semble réellement se profiler. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat. L’attaquant souhaite rejoindre le club recordman de titres en Italie, même si Chelsea est également intéressé.

La Juventus s’est déjà séparée de Lois Openda cet été. Il poursuit sa carrière en France, à l’Olympique Lyon. Son remplaçant est Randal Kolo-Muani. Le Français a été transféré définitivement en provenance du Paris-Saint Germain.

Dans le même temps, la Juventus espère aussi pouvoir se débarrasser de Jonathan David d’une manière ou d’une autre. L’attaquant canadien doit d’abord partir avant que Zirkzee puisse être recruté définitivement.

Cela pourrait bien s’avérer compliqué, car David n’est pas disposé à quitter Turin. Zirkzee est prêt à attendre la Juventus, mais pas éternellement. Ainsi, malgré la volonté de Zirkzee, de la Juventus et de Manchester United, il est encore loin d’être certain que le transfert se concrétise.

Zirkzee a encore impressionné la semaine dernière lors du match amical de Manchester United contre le BK Rosenborg. L’attaquant de 25 ans a effacé deux joueurs et le gardien avant de conclure tranquillement.