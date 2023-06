Chelsea veut s'offrir un international français

Chelsea veut continuer sa vaste opération mercato et souhaite s'offrir un international français pour franchir un cap. Explications.

Malgré 600M de dépenses sur l'ensemble de la saison dernière, Chelsea a réalisé une saison complètement ratée, flirtant même durant un temps avec la zone de relégation. Si la direction semble vouloir quelque peu calmer le jeu sur le marché, le mercato s'annonce malgré tout encore chargé à Stamford Bridge. Première cible de cet été mercantile, un international français de premier rang.

Un international français vers Chelsea?

En dehors de prestations collectives complètement ratées, Chelsea connaît à nouveau une situation particulière concernant son poste de gardien de but. Transféré au prix fort en provenance de l'Athletic Club, Kepa Arrizabalaga s'est d'abord érigé comme flop retentissant avant de revenir en grâce cette saison. Un retour directement lié à la chute brutale d'Edouard Mendy, élu meilleur gardien de l'année il y a deux ans et désormais poussé vers la sortie. Bref, les Blues cherchent absolument un gardien.

Et le club londonien aurait trouvé sa cible. Il est Français, il est international et il joue au Milan : Mike Maignan. Le club a même déjà officialisé son intérêt puisque ses représentants ont pris contact avec l'entourage du portier milanais. Les Rossoneri ne sont, de leur côté, absolument pas vendeurs mais le mercato s'annonce long et les retournements de situation sont légions ces dernières années. Comment se positionnerait d'ailleurs le club italien si le portier demandait à rejoindre l'Angleterre?