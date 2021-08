Chelsea, Tuchel sur Lukaku : "Beaucoup de joueurs veulent nous rejoindre"

Cible de Chelsea pour renforcer son attaque, Lukaku est prêt à revenir dans son ancien club. Tuchel préfère quant à lui jouer la carte du mystère.

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que "beaucoup de joueurs veulent nous rejoindre", mais qu'il préfère ne pas commenter les informations selon lesquelles Romelu Lukaku pourrait être transféré à Stamford Bridge cet été.

Goal a récemment annoncé que les Blues préparaient une nouvelle offre pour l'attaquant de l'Inter Milan après avoir vu leur offre initiale repoussée, Lukaku étant désormais prêt à revenir au club.

Qu'est-ce qui a été dit?

S'exprimant lors d'une conférence de presse après le match nul 2-2 de Chelsea contre Tottenham, Tuchel a déclaré aux journalistes : "Je ne parlerai pas des joueurs qui ne jouent pas dans mon équipe. C'est un joueur fantastique mais c'est un joueur de l'Inter et je ne parlerai pas de lui dans cette situation."

"Vous pouvez imaginer que beaucoup de joueurs veulent venir nous rejoindre mais nous n'en parlerons pas."

"Les dirigeants n'offre pas des joueurs, ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous parlons au directeur sportifs des joueurs, avons nos propres opinions, et au final nous ciblons des joueurs qui, à notre avis, pourraient renforcer notre équipe, ce qui est tout un défi."

"Il y a certains joueurs dont nous pensons qu'ils peuvent être une bonne cible et une amélioration dans notre équipe. Je ne commenterai pas les noms car je n'aime pas quand d'autres entraîneurs parlent de mes joueurs. Alors j'espère que vous comprenez cela."

Chelsea a-t-il besoin d'un nouvel attaquant ?

Timo Werner, Tammy Abraham et Kai Havertz ont tous occupé le poste de numéro 9 sous Tuchel, mais aucun n'est considéré comme le profil type de l’attaquant qui peut jouer dos au but.

En effet, Tuchel l'a admis, ajoutant : "Avec le départ d'Olivier Giroud [vers l'AC Milan], nous pourrions utiliser un joueur qui joue dos au but et cela signifie que nous pouvons ajouter ce style de jeu direct. C'est le genre de profil que nous n'avons pas dans l'équipe et qui peut être utile."

"Mais pas pour n'importe quel prix et pas dans la panique. Quoi qu'il arrive, nous serons compétitifs et nous avons confiance en nos gars. Nous avons de jeunes joueurs dans la partie offensive du jeu dont nous exigeons des améliorations. Nous sommes détendus et conscients de notre situation en même temps."

Un accord pourrait-il être trouvé pour Lukaku ?

Compte tenu de la situation financière désastreuse de l'Inter, même après la vente d'Achraf Hakimi, Goal comprend que Chelsea est convaincu qu'une offre de 130 millions d'euros sera suffisante pour amener les Nerazzurri à vendre.

Du côté du joueur, Lukaku lui-même a récemment déclaré à la direction de l'Inter qu'il était prêt à retourner à Stamford Bridge si un accord qui convient à toutes les parties était trouvé.