Chelsea : Tuchel répond à Conte sur l'utilisation de Lukaku

Après de bons débuts pour son deuxième passage à Stamford Bridge, le Belge marque quelque peu le pas depuis quelques matchs, comme son équipe.

Thomas Tuchel a réfuté l'affirmation d'Antonio Conte selon laquelle Chelsea n'a pas encore trouvé comment utiliser correctement Romelu Lukaku, même si le patron des Blues a admis que son prédécesseur avait raison sur certains points.

Après un début de saison en fanfare à Stamford Bridge, l'international belge a connu un passage à vide, avec des défaites contre Manchester City et la Juventus. L'ex-entraîneur de Chelsea, Conte, qui a mené Lukaku à un titre de champion de Serie A avec l'Inter la saison dernière, a laissé entendre que Tuchel n'a pas encore trouvé la meilleure approche pour le joueur, mais l'Allemand a répondu.

"Il [Conte] n'était manifestement pas à la télé après le match contre Tottenham", a déclaré Tuchel sur le site officiel de Chelsea avant le choc de son équipe contre Southampton ce week-end.

"Bien sûr, si vous regardez ce match isolé contre la Juventus, il a raison sur ce point et il est évidemment dans le studio de télévision pour analyser ce seul match - donc il a raison, pas de discussion à ce sujet.

"Mais ce n'est pas une chose générale. Si vous regardez les autres matchs, il n'a peut-être pas raison. Je ne me sens pas offensé. Je l'ai même vu [à la télé] pendant que je me douchais avant le match à l'hôtel."

Tuchel a également souligné les éloges que Lukaku et ses coéquipiers ont reçus avant le match de la part des experts comme un signe de leurs efforts, mais a admis que le jeu collectif de son équipe a souffert ces dernières semaines.

L'absence de Mason Mount, exclu des défaites contre City et la Juventus pour cause de blessure, s'est avérée coûteuse, lui qui a déjà prouvé sa valeur en club et en sélection en tant que maillon essentiel de la chaîne offensive.

"La Juventus a isolé [Lukaku], a ajouté l'ancien entraîneur du PSG. J'avais l'impression d'avoir sept joueurs autour de lui tout le temps dans la surface. Ils l'ont bien fait et ils l'ont fait dans leur style. Nous devons l'accepter.

"Ce n'est pas un problème général. Nous devons regarder les matchs de manière très individuelle. N'importe quel attaquant au monde serait isolé si nous jouons aussi mal en transition, comme nous l'avons fait contre Man City."

Après avoir subi de rares défaites consécutives pour son mandat à Stamford Bridge, Tuchel aura à cœur d'inverser la tendance et de retrouver le chemin de la victoire contre les Saints samedi.

Dans un contexte de lutte pour le top 4, l'Allemand sait que tout faux pas risque d'être sanctionné par des rivaux comme City, Liverpool et Manchester United, entre autres.

Le retour de Mount, qui devrait être présent avant de partir pour la pause internationale avec l'Angleterre, viendra à point nommé pour renforcer les chances offensives des hôtes à Stamford Bridge.