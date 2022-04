Chelsea : Tuchel lance un avertissement sévère après l'écrasante victoire du Real Madrid

Le Real Madrid a écrasé Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des champions mercredi. Karim Benzema a une nouvelle fois montré qu'il était l'homme de la situation en inscrivant un triplé, et Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues, a mis en garde ses joueurs contre un grave danger s'ils ne s'améliorent pas rapidement.

Tuchel veut penser à Southampton avant toute chose

Karim Benzema a inscrit un triplé lors de la victoire 3-1 à Stamford Bridge et a permis de faire un grand pas vers la qualification pour la demi-finale de la compétition. Kai Havertz a marqué l'unique but de la rencontre pour les Blues, mais ils ont gaspillé leur temps à poursuivre leur retard, le remplaçant Romelu Lukaku ayant peut-être commis le pire des ratés sur une tête en seconde période.

"Nous ne devons pas aller à Madrid, nous devons aller à Southampton et il est très important de s'occuper de cela", a déclaré Tuchel à BT Sport. "Il est crucial que nous allions à Southampton. Si nous continuons à jouer comme ça, nous allons perdre à Southampton et ensuite nous allons nous faire marteler à Bernabeu. C'est une lourde défaite. C'est l'une des pires premières mi-temps que j'ai vues de notre part ici à Stamford Bridge. Individuellement et en tant qu'équipe, ce n'était de loin pas suffisant. C'était loin de nos standards et après on perd des matchs".

"Les passes, où nous avons passé le ballon, comment nous avons passé le ballon quand nous avons passé le ballon, quand nous avons attaqué, le jeu de possession de balle... la première mi-temps était tellement loin de tous les standards que nous nous sommes fixés que nous ne pouvons pas nous plaindre quand nous perdons", a ajouté l'Allemand. Tuchel a répété à plusieurs reprises aux journalistes qu'en l'état actuel des choses, il n'y avait pas de retour possible pour les Bleus. "Aujourd'hui, cette éliminatoire est-elle vivante ?" a-t-il demandé. "Non."

"Est-on vivant ? Non"

Interrogé pour savoir si c'était un mauvais message à envoyer à son équipe, il a répondu : "Si vous voulez le mettre dans cette phrase, mettez-le dans cette phrase. Je m'inquiète plus pour Southampton que pour le Real Madrid la semaine prochaine. C'est là que je me concentre. Aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours vivant ? Non. Pas avec cette performance. Tout d'abord, nous devons jouer contre Southampton et si nous n'avons pas la tête droite et la bonne mentalité, nous ne gagnerons pas à Southampton. Et puis ce match nul n'est pas vivant".

"Si les choses changent, peut-être, mais combien de clubs dans le football mondial ont gagné avec trois buts d'écart ? Combien de fois cela s'est-il produit ? Alors peut-être que nous devrions être réalistes et ne pas devenir fatalistes et penser que je donne le mauvais message. Soyons honnêtes. Nous sommes compétitifs et nous devons trouver notre esprit de compétition et notre qualité et ensuite nous pourrons espérer", a conclu Thomas Tuchel.

"Nous avons bien joué", a déclaré le manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, aux journalistes. "On a eu un bon contrôle du jeu, une bonne construction depuis l'arrière, des contre-attaque dangereuse. C'était une bonne soirée mais ce n'est que la première moitié de cette éliminatoire. C'était vraiment bien. Nous avons montré une bonne organisation défensive. Nous avons eu une performance fantastique de Benzema devant. Une bonne performance".

"Nous avons un avantage. Nous devons nous préparer pour le prochain match de championnat et mardi sera un autre match. Nous avons beaucoup de respect pour cette équipe qui a remporté la dernière Ligue des champions", a ajouté l'Italien. Chelsea a subi deux défaites consécutives à domicile pour la deuxième fois seulement sous la direction de Thomas Tuchel, en avril de l'année dernière.

C'est la première fois depuis 2012 que les Blues ont accordé au moins trois buts dans des matchs consécutifs à Stamford Bridge, après en avoir cédé quatre à Brentford le week-end dernier. Le Real Madrid n'a cessé de les inquiéter en contre-attaque, Benzema et Vinicius Junior menaçant une ligne arrière qui, jusqu'à récemment, avait été plutôt brillante sous la direction de Tuchel.