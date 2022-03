Chelsea : Tuchel interrogé sur la politique de transferts sans Abramovich

Thomas Tuchel ne veut pas s'avancer sur ce que pourraient être la politique et la présence sur le marché des transfert pour Chelsea une fois que Roman Abramovich aura finalisé la vente du club, les Blues cherchant à garder la concentration collective sur le présent. Alors que les hommes d'affaires russes sont contraints de rompre leurs liens avec les institutions en dehors de leur pays d'origine à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, le propriétaire milliardaire de Chelsea, qui est à la tête de Stamford Bridge depuis 2003, se prépare à se séparer d'un actif lucratif de Premier League.

"Trop tôt pour évoquer l'été prochain"

Il reste à savoir qui prendra le contrôle du champion d'Europe en titre, et l'on s'interroge déjà sur les conséquences d'une nouvelle direction pour un club qui n'a jamais eu peur de faire des folies sur le marché des transferts grâce aux finances imposantes de l'oligarque russe. Interrogé sur ses plans de recrutement pour la fenêtre de transfert d'été, l'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, a déclaré : "Il n'y a pas eu de discussions pour l'été. Il est tout simplement trop tôt.

Chelsea : N'Golo Kanté commente la vente du club par Roman Abramovich

"Nous sommes dans une bonne position en ce moment. Je sens que l'équipe grandit et s'améliore de plus en plus. Donc pas d'inquiétude sur cette affaire jusqu'à l'été. Il y a un long chemin à parcourir", a ajouté le technicien allemand. Avec l'incertitude qui règne désormais à Chelsea, alors que l'on ne sait pas encore quel sera le budget du club après le départ d'Abramovich, on craint que ceux qui arrivent au terme de leur contrat actuel n'optent pour un départ.

Antonio Rudiger, Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta font partie de ceux qui se dirigent vers un départ libre de tout contrat puisqu'ils n'ont pas encore prolongé leurs contrats pour le moment alors que leurs bails se terminent au mois de juin, mais Thomas Tuchel est encore incapable de spéculer sur ce que l'avenir immédiat pourrait leur réserver.

Tuchel veut rester à Chelsea

"Nous n'y pouvons rien. C'est comme ça. Mais peut-être que cela a un effet positif sur les négociations ou peut-être un effet négatif. Nous ne pouvons pas le prévoir. Je pense néanmoins que Chelsea est un club fort et qu'il le restera. Notre propriétaire a décidé de vendre le club mais il vend un club fort et organisé au plus haut niveau", a ajouté l'ancien technicien du PSG et du Borussia Dortmund.

Conor McGregor veut s'offrir Chelsea

L'article continue ci-dessous

Tuchel, qui a été nommé en janvier 2021 pour succéder à la légende du club Frank Lampard, a offert à Abramovich la Ligue des champions, la Super Coupe et la Coupe du monde des clubs, tout en atteignant les finales de la FA Cup et de la Carabao Cup. Il travaille actuellement sur un contrat jusqu'en 2024 et insiste sur le fait qu'il ne s'est pas posé de questions sur sa présence continue à Chelsea à la suite de la nouvelle du départ de Roman Abramovich.

L'Allemand a ajouté sur son propre avenir : "J'ai le problème inverse de rester ici. Chelsea, de mon point de vue, est l'endroit idéal et j'aime être ici. J'espère que cela continuera. Il y a de l'incertitude, mais n'est-ce pas toujours le cas pour un entraîneur de football ? Je me suis entraîné à vivre avec cela à différents niveaux et c'est tout à fait la situation. Mais je suis positif et j'espère que les choses se termineront bien." Chelsea, qui n'a disputé que cinq matches de Premier League depuis le début de l'année, sera de retour aux affaires samedi lors d'un déplacement à Burnley qui pourrait lui permettre de consolider sa place parmi les quatre premiers.