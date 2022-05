Chelsea : Tuchel félicite Mendy, pas récompensé contre Liverpool

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a félicité son gardien Edouard Mendy pour son "excellent travail" lors de la défaite en finale de la FA Cup contre Liverpool, samedi au stade de Wembley. Après un match nul et vierge au bout de 120 minutes de jeu, les Reds ont remporté la séance de tirs au but 6-5, remportant ainsi leur huitième titre en FA Cup.

Mendy a permis aux Blues d'espérer

Les Blues ont pris un mauvais départ et ont eu du mal à contenir l'équipe de Jürgen Klopp, surtout dans le premier quart d'heure de la partie. Mais Edouard Mendy, le portier sénégalais des Blues, a joué un rôle déterminant. "Nous avons réussi à rester dans le match, clairement grâce à l'excellente performance d'Edou [Mendy] dans les buts. Nous nous sommes accrochés et nous sommes devenus de mieux en mieux, plus confiants et nous avons trouvé des solutions et créé des occasions nous-mêmes", a analysé Thomas Tuchel, samedi.

C'était la deuxième fois que Chelsea affrontait Liverpool en finale cette saison après s'être rencontré en League Cup où les Reds, une fois de plus, ont triomphé aux tirs au but après 120 minutes sans but. "Comme lors de la dernière finale de la Carabao Cup, encore une fois nous n'avons aucun regret", a poursuivi Tuchel. "J'ai dit à l'équipe que je suis fier. J'étais heureux d'arriver avec ce groupe et nous étions sûrs d'être compétitifs et de rendre la vie très difficile à Liverpool", a ensuite ajouté l'ancien du PSG et du Borussia Dortmund.

Tuchel entre tristesse et fierté

"Nous le méritions, comme ils le méritaient aussi, et encore une fois nous avons perdu aux tirs au but donc nous sommes déçus et tristes bien sûr mais en même temps fiers", a-t-il conclu. Alors que Chelsea va maintenant se concentrer sur une troisième place en Premier League, Liverpool espère renverser le leader de la Premier League, Manchester City, et faire taire le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions, au stade de France.