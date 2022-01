Chelsea : Tuchel explique son choix d'aligner Pulisic sur l'aile

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a défendu sa décision de faire jouer Christian Pulisic en tant qu'arrière latéral droit.

La star américaine, plus à l'aise dans un poste d'attaquant, a vu sa polyvalence mise à profit ces dernières semaines, le talentueux joueur de 23 ans remplaçant régulièrement ses coéquipiers absents.

Il a été déployé en tant qu'attaquant central lorsque Romelu Lukaku n'était pas disponible, tandis qu'une blessure malheureuse de Reece James l'a placé dans une position défensive.

"C'est une bonne chose qu'il puisse jouer à plusieurs postes"

Tuchel peut comprendre pourquoi sa décision de déplacer Pulisic est remise en question, mais l'Allemand pense qu'il y a beaucoup de points positifs à tirer d'un joueur qui n'a que trois buts et deux passes décisives à son actif cette saison.

Le manager de Chelsea a répondu aux journalistes lorsqu'on lui a demandé si l'international américain occupait trop de postes : "Oui, c'est vrai que nous l'avons un peu déplacé, mais au final, ils veulent jouer, et c'est une bonne chose s'ils peuvent jouer à plusieurs postes.

"On peut toujours dire que j'aurais été plus régulier ou meilleur si j'avais eu une position claire, mais peut-être qu'alors vous avez moins de minutes ou vous faites face à plus de compétition, parce qu'en attaque nous avons deux ou trois joueurs à chaque poste.

"C'est donc d'abord une bonne chose, mais aussi un mauvais signe, car cela signifie que nous avions des problèmes à gauche et à droite avec des blessures et il nous a aidés. Nous sommes heureux de l'impact qu'il a.

"Il peut jouer beaucoup de minutes, il a besoin de jouer beaucoup de minutes, il a une capacité physique qui peut nous aider.

"Bien sûr, tout le monde veut qu'il ait des stats, tout le monde veut qu'il soit efficace, et nous pouvons améliorer tout le monde, nous pouvons améliorer cela."

Chelsea va-t-il signer d'autres joueurs en janvier ?

Pulisic fait partie d'une unité offensive particulièrement fournie à Stamford Bridge, avec des joueurs comme Lukaku, Timo Werner, Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi et Kai Havertz qui se disputent également du temps de jeu.

Les Blues sont bien pourvus dans presque tous les secteurs du terrain - à l'exception de l'arrière où des blessures commencent à faire sentir leurs effets - et il pourrait y avoir d'autres ajouts en janvier.

Interrogé sur ses plans de recrutement avec une fenêtre hivernale ouverte, Tuchel a déclaré : "Nous réagissons quotidiennement à la situation, mais la situation n'a pas changé pour nous. Pas de nouvelles, pas de mises à jour.

"Les domaines sont clairs. Nous étudions le marché et nous avons nos idées, mais il n'y a pas besoin de mettre la pression et certainement pas besoin de mettre la pression en public.

L'article continue ci-dessous

"Nous sommes détendus. Je suis détendu. Je suis heureux avec les joueurs. J'aimerais que tous les joueurs soient là, alors nous nous occupons bien d'eux. Les gars qui sont blessés devraient revenir le plus vite possible et j'espère qu'il n'y aura pas de nouveaux contrôles positifs.

"Quand nous avons notre équipe, je suis un entraîneur heureux. Nous avons quelques blessures à long terme qui nous préoccupent, mais jouer pour Chelsea et trouver ces joueurs en janvier n'est pas facile."

Les Blues seront de retour en action mercredi face à Tottenham, leur rival londonien, dans le match retour d'une demi-finale de la Carabao Cup qu'ils mènent actuellement 2-0 en cumulé.