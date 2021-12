Chelsea : Tuchel en veut (beaucoup) à ses joueurs

La Juventus a chipé la première place de son groupe de Ligue des Champions à Chelsea. Ou Chelsea l’a laissé filer, c’est selon. En effet, les Blues étaient maîtres de leur destin avant cette 6e et dernière journée de la phase de poules, mais ils n’ont pas réussi à aller chercher la victoire sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg (3-3).

Chelsea rattrapé sur le fil, la Juve en profite

Les tenants du titre menaient pourtant avant le temps additionnel, mais Magomed Ozdoïev a égalisé au bout de celui-ci. La Juve, de son côté, n’a pas tremblé face à Malmö (1-0), et ce sont bien les Bianconeri qui bénéficieront normalement d’un tirage plus clément en huitièmes de finale. Au grand dam de Thomas Tuchel, qui a rappelé ses troupes à l’ordre.

"Nous oublions ce qui a fait que nous étions la meilleure équipe : l'investissement, le niveau de concentration. Le niveau d'investissement physique était suffisamment élevé pour être la meilleure équipe. Une fois que cela baisse de 5% à 10%, nous commençons à gérer les résultats et à changer notre comportement par rapport au score", a analysé le technicien allemand, avant de s’en prendre au comportement de ses joueurs.

Tuchel cible le comportement de ses joueurs

"Mon analyse est très claire : notre comportement change lorsque nous menons au score et c'est quelque chose que nous n'avons jamais fait et que nous ne devrions jamais faire. Vous devez souffrir et augmenter votre niveau de concentration pour surmonter l'adversité. Si vous changez de comportement à cause du score, vous autorisez la possibilité d'être puni. Et c'est très facile. Nous avons besoin d'un niveau plus élevé de sprints, d'un niveau plus élevé de courses, d'un niveau plus élevé d'intensité et de concentration. C'est aussi simple que cela", a conclu Tuchel, décidément remonté.