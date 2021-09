Chelsea : Tuchel donne des nouvelles de l'état de santé d'Edouard Mendy

L'entraîneur des Blues a dû modifier ses plans dans les buts lors du derby contre Tottenham après avoir vu son gardien titulaire déclarer forfait.

Thomas Tuchel a fait le point sur la blessure qui a privé Edouard Mendy du derby de Chelsea contre Tottenham. Le gardien titulaire des Blues a reçu un coup "très douloureux" lors du match de Ligue des champions ce mercredi. L'international sénégalais devait être aligné contre les Spurs, mais il a vu sa place revenir à Kepa Arrizabalaga lorsqu'il est devenu évident qu'il n'était pas en mesure de donner le meilleur de lui-même.

Mendy s'était blessé en fin de match lors de la victoire en Ligue des champions contre le Zenit, et une gêne sérieuse l'aurait empêché de participer normalement à un choc enflammé en Premier League contre les voisins londoniens. L'entraîneur de Chelsea, Tuchel, a expliqué aux journalistes pourquoi Mendy était absent lors de la victoire 3-0 contre Tottenham : "Nous avons essayé tout au long de la semaine et samedi à l'entraînement, c'était un peu comme ça".

"Cela vient du coup de pied de dernière minute contre le Zenit en Ligue des champions. C'est très douloureux et il ne s'est pas senti à 100 % à l'aise pour faire un étirement complet ou pour atterrir dessus. Il ne se sentait pas à l'aise pour se battre sur les coups de pied arrêtés ou les corners. Nous avons donc décidé de partir avec Kepa à 100 % et d'avoir Edou avec nous pour nous soutenir et avoir une bonne énergie", a indiqué l'Allemand.

L'article continue ci-dessous

"Je suis heureux que Kepa ait joué un rôle crucial et ait gardé une feuille propre. C'est ce qu'il mérite et je suis heureux qu'il ait pu le faire", a conclu Thomas Tuchel. Chelsea va rejouer dès ce mercredi avec au programme le troisième tour de la Carabao Cup, où il recevra Aston Villa. Kepa aurait probablement été titularisé pour cette rencontre, que Mendy soit apte ou non, Tuchel n'hésitant pas à remanier son effectif dans les coupes nationales.

Les Blues espèrent cependant que leur numéro un sera de retour pour leur prochain match en Premier League. En effet, samedi, à Stamford Bridge, les hommes de Thomas Tuchel affronteront les hommes de Pep Guardiola pour la première fois depuis leur victoire en finale de la Ligue des champions 2021.

Un choc au sommet entre deux prétendants à la victoire finale en Premier League cette saison. Pour le moment, Manchester City, tenant du titre, n'est que cinquième du classement avec trois points de retard sur Chelsea, Liverpool et Manchester United. Les Blues sont co-leaders du championnat avec les Reds en raison de leur meilleure différence de but sur les Red Devils.