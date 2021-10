Chelsea : Tuchel compare les vestiaires de Chelsea et du PSG

Entre les vestiaires du PSG et de Chelsea, la différence est énorme, selon Thomas Tuchel.

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, est passé d'un licenciement par le Paris Saint-Germain à une victoire en Ligue des champions pour Chelsea au cours de la même saison.

L'Allemand a rencontré un environnement très différent à Londres de celui qu'il avait connu dans la capitale française et il s'est ouvert sur ce sujet lors d'une apparition au Festival dello Sport.

Il s'agit d'un événement organisé par La Gazzetta dello Sport et quelques citations intéressantes ont été publiées par le magazine Sportsweek du journal.

"Au PSG, j'avais l'impression d'être le ministre des sports. Je devais aussi gérer les membres de la famille et les amis des stars. À Chelsea, je travaille beaucoup plus calmement."

« Il y avait une pression très lourde sur mes épaules. Parfois, je n’arrivais pas dormir une fois rentré à la maison (...)", révèle l'Allemand.

"Tout était négatif. J’ai senti que la pression était lourde. Il n’y avait pas que des bons moments. C’est toujours un mix. Sens-tu le soutien du club ? La confiance des gens près de toi ? Tout ça rend les choses plus faciles. Si tu ne sens pas tout ça, quel que soit le niveau auquel tu évolues, tu ne seras à ton meilleur niveau et tu commenceras à te comporter de manière politique et ton équipe le sentira», a ajouté l'ancien boss du Borussia Dortmund.