Chelsea : Tuchel blâme le terrain de Stamford Bridge après la défaite contre Arsenal

Thomas Tuchel s'est plaint de l'état de la pelouse de Chelsea à Stamford Bridge, qu'il a rendue responsable de l'erreur de passe en retrait d'Andreas Christensen qui a permis à Arsenal d'ouvrir le score mercredi. Le manager allemand estime que le terrain n'était "pas en notre faveur", tout en reconnaissant que son point de vue "sonne peut-être comme une excuse" après la défaite 4-2 contre les Gunners.

"Le terrain n'est pas à notre avantage"

Chelsea a perdu trois matches à domicile en avril, concédant 11 buts lors de ses rencontres contre Brentford, le Real Madrid et Arsenal. "Je dois dire que le terrain est difficile à jouer ici", a-t-il déclaré aux journalistes. "Cela peut sembler être une excuse, mais c'est un terrain très difficile. Il n'est pas à notre avantage. Le ballon rebondit très, très maladroitement devant Andreas quand il veut jouer ce ballon."

Tuchel a ajouté qu'il avait sorti Christensen à la mi-temps en raison d'une blessure, et non à cause de sa performance au cours des 45 premières minutes. Les Blues accueillent West Ham à Stamford Bridge ce week-end alors qu'ils terminent la saison avec quatre matchs à domicile lors de leurs sept dernières sorties en Premier League.

Tuchel veut retrouver de la solidité à la maison

Après le match contre les Hammers, Chelsea affrontera Manchester United à Old Trafford, puis Everton, les Wolves et Leeds. L'équipe de Tuchel disputera ensuite la finale de la FA Cup contre Liverpool le 14 mai, avant de terminer la campagne 2021-22 par des matchs à domicile contre Leicester et Watford. Malgré sa défaite face à Arsenal, Chelsea conserve sa troisième place en Premier League.

Ils ont toujours cinq points d'avance sur Arsenal et Tottenham avec un match en moins. Mais après avoir été éliminés de la Ligue des champions la semaine dernière lors d'un match dramatique contre le Real Madrid, leurs récentes difficultés ont certainement perturbé leur manager. "Comment pouvez-vous faire trois, deux, une grosse erreur dans un match ? Comment pouvez-vous ?" a-t-il déclaré aux journalistes. "Vous ne pouvez pas."

S'adressant à BBC Sport, il a ajouté : "Nous devons trouver une solution. Je n'en ai pas pour l'instant. C'est entièrement notre faute. Un certain nombre d'erreurs individuelles que vous ne pouvez pas surmonter. Vous ne pouvez pas donner trois buts [contre Arsenal] pour rien. Je déteste perdre et perdre trois fois à la maison est inacceptable".