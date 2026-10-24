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Le Tottenham Hotspur de Roberto De Zerbi s’est imposé avec autorité 2-0 à Stamford Bridge, grâce à une meilleure maîtrise du ballon et à une défense bien organisée. Malgré une première période sans but, la patience tactique de Tottenham a fini par faire céder Chelsea, qui a peiné à trouver son rythme et a terminé le match à dix.

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À Stamford Bridge, l’histoire tactique du match a opposé une domination maîtrisée à une frustration dictée par les événements. Roberto De Zerbi est arrivé avec une consigne claire : monopoliser le ballon pour attirer le pressing de Chelsea et exploiter les espaces derrière ses pistons. Grâce à une relance fluide et à une grande maîtrise technique, Tottenham Hotspur cherchait à épuiser le public local et son adversaire, en attendant que l’effort imposé par une défense privée du ballon finisse par peser.

Privé de son joueur clé Joao Pedro, Xabi Alonso a opté pour une stratégie fondée sur la riposte. Son Chelsea misait sur la solidité d’un bloc médian et sur un jeu vertical pour espérer surprendre Tottenham en transition. Mais son incapacité à conserver durablement le ballon, avec seulement 32 % de possession, a contraint Chelsea à un marathon défensif. Celui-ci a fini par provoquer une perte de discipline et deux buts encaissés tardivement, décisifs pour l’issue du match.

Le dispositif tactique de Chelsea

Alonso a mis en place un 3-4-2-1 destiné à couvrir toute la largeur du terrain face au jeu sur les ailes de Tottenham. Le trio défensif composé de Maxence Lacroix, Levi Colwill et Josh Acheampong devait maintenir une ligne resserrée, tandis que les pistons Pedro Neto et Jorrel Hato étaient censés reculer pour former une défense à cinq lors des longues séquences de pression adverse. Le déclenchement du pressing se situait généralement à hauteur de la ligne médiane : Chelsea laissait les défenseurs centraux de Tottenham faire circuler le ballon, mais cherchait à intervenir vivement dès qu’il entrait dans l’axe occupé par Moises Caicedo.

Avec le ballon, Chelsea n’a pas affiché sa fluidité habituelle. Sans Joao Pedro pour faire le lien entre les lignes, Cole Palmer et Pedro Neto se sont souvent retrouvés isolés. La relance reposait largement sur de longs ballons verticaux vers Morgan Rogers, mais la ligne défensive haute de Tottenham et ses interceptions agressives ont limité ces solutions. Chelsea n’a effectué que 287 passes, contre 639 pour son adversaire, signe d’une équipe qui a passé l’essentiel du temps à courir après le ballon. Au fil du match, la charge défensive a fait sentir ses effets et Chelsea a perdu son sang-froid. Cole Palmer a ainsi reçu un deuxième carton jaune à la 80e minute, mettant de fait fin à tout espoir de redressement tactique.

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Le dispositif tactique de Tottenham Hotspur

Le 4-2-3-1 de Roberto De Zerbi a été une démonstration de jeu de position et de patience. Le double pivot formé par Sandro Tonali et Mateus Fernandes offrait une base solide, permettant aux latéraux de monter et de s’écarter. Le principal schéma tactique consistait à attirer les pistons de Chelsea vers l’avant avant de renverser rapidement le jeu sur l’aile opposée. Avec 68 % de possession, Tottenham a dicté le rythme, obligeant Chelsea à déplacer sans cesse l’ensemble de son bloc défensif jusqu’à l’apparition de brèches dans les demi-espaces.

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Le pressing de Tottenham était tout aussi élaboré. Plutôt qu’un pressing haut désordonné, l’équipe utilisait un système coordonné de marquage individuel qui empêchait Chelsea de relancer en passant par Caicedo. À chaque perte du ballon, le contre-pressing immédiat mené par James Maddison et Mohammed Kudus empêchait Chelsea de lancer des transitions efficaces. Cette domination territoriale a fini par provoquer l’erreur à l’origine de l’ouverture du score : un malheureux but contre son camp du gardien de Chelsea Mike Penders à la 77e minute, conséquence directe d’une pression continue et d’un ballon dangereux envoyé dans les six mètres.

Le duel tactique

La bataille décisive s’est jouée au milieu de terrain. Le choix de De Zerbi d’aligner quatre joueurs offensifs très mobiles, Marmoush, Maddison, Kudus et Tel, a créé de constantes supériorités numériques face au duo de Chelsea dans l’entrejeu. Malgré les efforts incessants de Caicedo, Tottenham parvenait souvent à le contourner grâce à des courses d’un troisième joueur pour pénétrer dans le dernier tiers du terrain. Le déséquilibre était à la fois numérique et physique : avec 32 % de possession, les milieux de Chelsea ne cessaient de réagir au jeu au lieu d’en prendre l’initiative.

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Le tournant du match n’a pas été un changement tactique, mais le résultat d’une pression accumulée. Le but contre son camp de Penders a entamé la résistance de Chelsea, puis l’expulsion de Palmer pour un deuxième avertissement a laissé l’équipe à domicile sans solution tactique. Les joueurs de De Zerbi sont restés disciplinés, refusant de se laisser entraîner dans un match débridé fait d’allers-retours. Ils ont plutôt profité de leur supériorité numérique pour sceller le résultat grâce à Tel à la 87e minute.

Les ajustements en cours de match

De Zerbi a pris les devants dans ses changements, faisant entrer Conor Gallagher à la place de Maddison en début de seconde période pour apporter davantage d’impact défensif et de fraîcheur au pressing. Plus tard, les entrées simultanées de Pedro Porro et Dominic Solanke à la 65e minute ont modifié la dynamique, donnant à Tottenham plus de présence physique dans la surface et de meilleurs centres depuis le côté droit. Ces changements ont permis à l’attaque de Tottenham de maintenir une forte intensité au moment où Chelsea commençait à fatiguer.

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Alonso a tenté de répondre à ces choix en faisant entrer Marco Palestra et Estevao pour apporter de la vitesse à ses transitions. Mais les problèmes de discipline ont perturbé son plan tactique. Après le carton rouge de Palmer, Chelsea a dû adopter un 4-4-1 improvisé, abandonnant encore davantage le contrôle du jeu. L’entrée de Danny Welbeck à la 88e minute était un ultime pari, trop tardif pour changer le cours d’un match que les visiteurs avaient déjà remporté sur le plan tactique grâce à une meilleure circulation du ballon et à leur supériorité numérique au milieu de terrain.

Au bout du compte, la discipline tactique de Tottenham et sa fidélité à un jeu fondé sur la possession ont usé Chelsea. En contraignant son adversaire à défendre pendant les deux tiers du match, De Zerbi a permis à son équipe d’aborder les quinze dernières minutes avec davantage de fraîcheur et de sang-froid. La pression territoriale continue et l’exploitation de la perte de discipline de Chelsea ont permis à Tottenham de transformer sa supériorité tactique en une victoire 0-2, laissant Alonso regretter le manque de production offensive de son équipe et un milieu de terrain tout simplement dépassé.