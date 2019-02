Chelsea-Tottenham | Horaire, streaming, TV, compos : toutes les infos pratiques

Chelsea et Tottenham se retrouvent pour un derby explosif comptant pour la 28e journée de Premier League, ce mercredi (21h).

L'ENJEU DU MATCH ?

Dix points. C'est l'écart, forcément conséquent à ce stade de la saison, qui sépare Tottenham, troisième de la Premier League anglaise, de Chelsea, sixième. Après des débuts quasi parfaits pour sa première année en Angleterre, Maurizio Sarri a connu de nombreuses péripéties ces dernières semaines. Aux convictions tactiques jusqu'au-boutistes de l'Italien se sont ajoutés des résultats en dents de scie depuis deux mois, mais aussi de nombreux débats sur son management, montré du doigt après plusieurs coups de gueule devant la presse. L'épisode Kepa - un refus du jeune gardien de quitter le terrain après les ordres de son entraîneur en finale de League Cup contre Manchester City, dimanche - survient donc dans une période de tension pour Chelsea. La presse anglaise fait même état d'un possible licenciement de l'Italien en cas de défaite.

Décrochés au classement, les Blues n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent s'offrir une fin de saison sereine (à défaut d'être palpitante) sur le plan domestique. Mais il affronteront une formation de Tottenham tout aussi déterminée après des dernières semaines contrastées. Engagé eux aussi dans leurs joutes européennes, les Spurs, douchés à Brunley (2-1), souffrent de la cadence infernale de cette fin d'hiver, mais Mauricio Pochettino peut à nouveau compter sur le clinique Harry Kane, de retour aux affaires depuis une semaine. Si Chelsea peut dépasser Manchester United et réintégrer le top 5 en cas de succès, une victoire de Tottenham permettrait aux Spurs de mettre la pression sur Liverpool et Manchester City. Cette équipe avance cachée à des altitudes élevées. Comme à son habitude.

Match Chelsea vs Tottenham Date Mercredi 26 février 2019 Horaire 21h00

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Maurizio Sarri (entraîneur de Chelsea) : "J’ai parlé avec Kepa, bien sûr. Ensuite, nous avons tous parlé ensemble. Il s’est excusé auprès du staff technique, mais ce n’était pas suffisant. Il s’est excusé auprès de ses coéquipiers, auprès du club. Je pense qu’il a fait une grosse erreur mais on doit être plus grands. On ne veut pas le tuer... Je dois envoyer un message à mon groupe, que Kepa soit sur le terrain ou non. Je dois décider ce qui est le mieux pour mon groupe (...) Nous nous améliorons dans la phase défensive lors des deux derniers matches. Je pense que nous pouvons être plus solides".

Mauricio Pochettino (entraîneur de Tottenham) : "Ce sera difficile bien sûr. Ce sera difficile parce que Chelsea est une excellente équipe avec d'excellents joueurs. Bien sûr, il est toujours difficile de jouer à Stamford Bridge, mais nous devons essayer d'aborder ce match différemment de celui de Burnley. Je pense que ce qui m'a vraiment déçu, c'est qu'il était si facile pour Burnley de nous battre. C'est douloureux car nous savions que ce serait un match difficile... Nous devons passer à autre chose et mettre une énergie positive. On doit être prêt pour ce prochain match. La compétition n'attend pas. Après leur déception en finale de la League Cup, ils vont tenter de réagir contre nous...".

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport et RMC Sport Access RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste Chelsea Gardiens Kepa, Caballero Défenseurs Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Emerson, Zappacosta, Christensen Milieux Jorginho, Barkley, Kovacic, Kanté, Marcos Alonso, Drinkwater. Attaquants Hudson-Odoi, Higuain, Morata, Willian, Pedro.

Dans les rangs de Chelsea, Kepa pourrait évidemment être laissé sur le banc même si rien n'a été officialisé pour le moment. Le gardien espagnol a écopé d'une amende après avoir fait son mea-culpa sur les réseaux sociaux, avant que Maurizio Sarri ne plaide lui aussi la thèse du quiproquo pour éteindre les braises. Mais il semble difficile d'imaginer l'ancien portier de Bilbao refouler le pré dès ce derby, trois jours après l'incident. Caballero, le numéro 2 des Blues, pourrait donc être aligné danes les buts.

La ligne défensive ne devrait pas être modifiée avec une charnière centrale composée d'Antonio Rudiger et David Luiz, Emerson Palmieri qui semble avoir pris le dessus sur Marcos Alonso dans l'ordre hiérarchique. Jorginho et N’Golo Kante sont attendus dans l'entrejeu, où le trio devrait être complété par Mateo Kovacic, Ross Barkley ou Ruben Loftus-Cheek.

Gonzalo Higuain a été laissé sur le banc contre City en vue de ce choc où il devrait épaulé Eden Hazard. Willian ou Pedro devraient être préférés au jeune Callum Hudson-Odoi. Davide Zappacosta (malade), Gary Cahill (dos) et Danny Drinkwater (tendon d'Achille) sont tous forfaits.

Le XI probable : Caballero - Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Palmieri - Jorginho, Kante, Kovacic - Willian, Higuain, Hazard.

L'article continue ci-dessous

Poste Tottenham Gardiens Lloris, Gazzaniga, Vorm Défenseurs Alderweireld, Sanchez, Trippier, Verthongen, Foyth, Rose, Aurier, Walker-Peters Milieux Dier, Eriksen, Sissoko, Skip, Winks, Wanyama, Attaquants Llorente, Son, Lucas, Lamela.

Si Harry Kane a fait un retour plus rapide que prévu, Dele Alli, autre atout offensif majeur des Spurs, souffre toujours d'une blessure à la cuisse subie le mois dernier. L'international Anglais est encore forfait pour ce choc londonien, tout comme



Kieran Trippier et Davinson Sanchez, qui n'étaient pas dans le groupe ce weekend, seront bien présents. L'international anglais est en balance avec Serge Aurier pour être aligné sur le flanc droit. Eric Dier (amygdalite). Son, ultra-décisif en l'absence de Kane, et le très classieux Eriksen seront encore des maillons forts de l'animation offensive des Spurs. L'ancien Parisien Lucas, dans un style différent, pourrait être aussi être aligné pour ce choc.

Le onze probable : Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Winks - Lucas Moura, Eriksen, Son - Kane.