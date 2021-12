Chelsea : Thomas Tuchel persiste et signe pour les cinq changements

En Angleterre, le débat autour des cinq changements fait rage depuis quelques semaines. Et pour cause, la Premier League, qui est le seul championnat à ne pas avoir de trêve et qui est le plus touché par le Covid, n'autorise que trois changements contrairement aux autres championnats majeurs européens. En conférence de presse, des propos relayés sur le site officiel de Chelsea, Thomas Tuchel a une nouvelle fois poussé un coup de gueule concernant les règles en Premier League et notamment le fait que les équipes n'aient pas cinq changements alors que le Covid touche de nouveau les clubs du championnat anglais.

"Nous voulons tout gagner, mais nous avons encore deux matchs contre Tottenham en Carabao Cup et un en FA Cup, le tout entre les matchs de Liverpool et de Manchester City, donc ça ne s'arrête pas, mais le calendrier n'est pas le problème. Nous aimons le calendrier et nous aimons jouer pendant l'hiver et être la seule ligue à jouer pendant l'hiver, mais nous avons aussi besoin de la protection de la ligue anglaise de football", a expliqué Thomas Tuchel.

"Je suis très inquiet"

"Je ne peux absolument pas comprendre pourquoi nous sommes le seul championnat qui joue pendant l'hiver et le seul championnat qui dispose de trois remplaçants dans une période de menace et de situations de Covid lourdes. Je suis très inquiet et je ne comprends pas pourquoi nous n'avons que trois remplaçants. Cela n'a absolument aucun sens mais c'est une situation et c'est donc inquiétant que nous luttions et que nous ayons des blessures et des joueurs qui ont souffert du Covid, et nous n'avons pas le temps de les reconstruire", a ajouté le technicien de Chelsea.

Le technicien allemand ne comprend pas que la Premier League ne change pas son fusil d'épaule : "Il est évident que nous sommes au milieu d'une situation très étrange où toutes les équipes sont fortement touchées et je ne comprends tout simplement pas pourquoi nous ne pouvons pas avoir les cinq changements parce que cinq changements ont été inventés aussi au Royaume-Uni lorsque le coronavirus a commencé".

"Je n'aurai de cesse de défendre mon opinion"

"Nous sommes maintenant en plein milieu de la crise et j'ai simplement l'impression que tout le monde refuse, n'y pense même pas ou refuse d'y penser. Pour moi, il est logique de le faire parce que tout le monde est touché par le Covid et qu'il faut simplement plus de possibilités pour protéger les joueurs et partager les minutes. C'est mon opinion et je n'aurai de cesse de la défendre", a conclu Thomas Tuchel.

Le technicien de Chelsea est sur la même longueur d'onde que ses homologues de Liverpool et Manchester City. Jürgen Klopp a lui aussi plaidé pour le passage aux cinq changements avant la rencontre face à Leicester tandis que Pep Guardiola a lui carrément évoqué une possible grève afin de faire craquer les dirigeants de la Premier League à faire davantage attention à la santé des joueurs. Pour le moment, rien n'a fait flanché la Premier League.