Chelsea - Thomas Tuchel : "Kai Havertz n'est pas un type de Diego Costa"

L'entraîneur de Chelsea a précisé que même s'il n'est pas fougueux, Kai Havertz demeure toujours à 100% quand il évolue sous les couleurs des Blues.

Thomas Tuchel a déclaré que Kai Havertz ne sera jamais une personnalité fougueuse comme Diego Costa l'était à Chelsea, mais a insisté sur le fait que le jeune attaquant peut toujours briller en tant que personnage plus modéré. Le joueur de 21 ans, passé par le Bayer Leverkusen, a marqué lors de la victoire 4-1 à l'extérieur à Crystal Palace.

Dans un nouveau rôle de faux neuf, l'Allemand a excellé à Selhurst Park après avoir été critiqué pour sa performance lors de la victoire de son équipe contre Porto en milieu de semaine. Tuchel pense que Havertz a été mal compris depuis son arrivée dans l'ouest de Londres, et ne doute en aucun cas de ses qualités.

"C'est un personnage très calme et nous en sommes conscients"

"Il n'est tout simplement pas ce gars qui se sentira pleinement, ou vous le verrez furieux", a déclaré Tuchel aux journalistes après le match. "Certains gars, vous sentez qu'ils doivent se battre avec les autres pour avoir un certain élan. Ce n'est pas un type de Diego Costa. C'est simple. Je ne demanderai jamais qu'il devienne cela".

"Parfois, vous ne pouvez pas confondre avec son langage corporel qu'il ne donne pas tout. C'est un personnage très calme et nous en sommes conscients. Je ne sais pas quel niveau il peut atteindre et à quelle vitesse il peut le faire. Je peux juste répéter qu'il est sorti de sa zone de confort en venant de Leverkusen en Premier League", a ajouté le coach.

"Il a déjà fait de très bonnes performances contre Everton et l'Atletico. Pour nous, il a eu un match difficile contre Porto et le discours a été très facile : 'vas-y et montre que tu peux faire mieux et te battre pour ta place'. Il a eu une seconde chance. Il peut être encore plus impitoyable dans la finition parce qu'il a une qualité supplémentaire. Il n'a pas besoin d'être notre leader émotionnel parce qu'il n'est pas ce gars-là et ce n'est pas nécessaire", a ensuite souligné Thomas Tuchel, proche de son jeune compatriote.