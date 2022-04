Chelsea : Thomas Tuchel jette un froid sur le mercato des Blues

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a admis que la situation incertaine actuelle du club aura un impact négatif lorsqu'il s'agira d'aborder le prochain mercato estival. Les Blues ont été affectés par les sanctions gouvernementales à l'encontre du propriétaire sur le départ Roman Abramovich, qui ont un impact énorme sur les opérations quotidiennes à Stamford Bridge.

"Nous avons les mains liées"

L'activité lors du mercato à venir est donc susceptible d'être au minimum syndical, bien que Thomas Tuchel espère qu'un changement de propriétaire pourrait apporter un certain soulagement. Selon le technicien allemand, les sanctions en cours ont empêché le club de faire des mouvements avant l'ouverture de la fenêtre.

"On n'est jamais tout à fait sûr, mais nous aurions eu quelques cibles et nous aurions certainement contacté certains joueurs pour connaître leur situation. Bien sûr", a déclaré le manager de Chelsea aux journalistes mercredi. "Maintenant, nous avons les mains liées, nous pouvons toujours avoir des discussions à l'intérieur du bâtiment mais nous ne pouvons pas agir. La situation n'est pas idéale. C'est la situation actuelle. Ce serait déjà un défi si la situation était stable. Nous ne l'avons pas - donc tout le monde le fait, du moins je le sais, pour la première fois".

"Transformer un désavantage en avantage"

"Et nous essayons de montrer notre engagement, notre passion et c'est peut-être très important pour moi de donner ce message : Je suis engagé, j'ai hâte d'y être et je suis passionné par ça. Et dès que nous pourrons agir, nous essaierons d'agir et de renverser la situation et de transformer un désavantage en avantage. Cependant, je n'ai pas la solution pour l'instant mais nous allons essayer de rester positifs à ce sujet", a ajouté Thomas Tuchel.

Un soulagement potentiel pourrait arriver sous la forme d'une prise de contrôle, avec trois soumissionnaires actuellement en lice pour racheter Abramovich. "Cela pourrait arriver. Il y a aussi le fair-play financier et ces choses existent en plus", a ajouté Tuchel lorsqu'il a été interrogé sur les effets d'un changement de propriétaire. "Je pense aussi qu'il n'est pas possible qu'un nouveau propriétaire arrive, qu'il prenne les choses en main et qu'il dise 'voici les sauvages, voici 250 millions de livres sterling, allez les dépenser'. Il y a aussi d'autres règles en place".

"Je ne veux pas faire une croix dessus maintenant parce que nous ne sommes même pas en mai. C'est trop tôt. Nous avons encore confiance dans les personnes qui s'en occupent de notre côté. Nous essayons d'être préparés en coulisses pour que, si nous obtenons le feu vert pour agir, nous soyons prêts et que nous partagions nos points de vue sur l'équipe. En ce moment, il est très difficile de prédire ce qui va se passer", a conclu Tuchel.