Chelsea, Thomas Tuchel : "Bielsa est l’un des coaches les plus fascinants"

A l’occasion du Leeds-Chelsea samedi, Tuchel a fait l’éloge de Bielsa même s’il estime que le match ne se résume pas à ce duel de coaches.

Ils sont tous les deux passés par le championnat de France (Marseille et Lille pour Bielsa, Paris pour Tuchel) et ont tous les deux rebondi en Premier League après leur expérience française. Samedi après-midi (13h30), Marcelo Bielsa et Thomas Tuchel se feront face dans l’une des affiches les plus attendues de cette 28eme journée anglaise.

Arrivé en janvier pour prendre la suite de Frank Lampard, un mois après sa licenciement du PSG, Tuchel est toujours invaincu avec les Blues. Grâce à ce beau parcours, les coéquipiers d’Olivier Giroud sont remontés à la 4eme place et ne pointent désormais qu’à quatre longueurs de Manchester United. Si le titre n’est désormais plus un objectif, finir comme dauphin de Manchester City et assurer la Ligue des Champions en est un.

Après avoir tenu tête aux Red Devils puis battu Liverpool, Chelsea se déplace sur le terrain de Leeds, onzième. A première vue, rien de bien méchant mais la formation de Marcelo Bielsa est l’un des poils à gratter de cette Premier League. Dans le pur style de « El Loco », la formation anglaise a déjà pratiquement assuré son maintien et propose un jeu totalement débridé.

L'article continue ci-dessous

Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel a forcément été questionné sur son duel avec l’Argentin. Si l’ancien du PSG estime beaucoup le travail de son collègue, il estime que ce match n’est pas celui entre Bielsa et Tuchel. Ce qu’il veut avant tout, ce sont les trois points.

"Bielsa est clairement l'un des managers les plus fascinants. Il a une grande personnalité à coup sûr. Mais comme pour tout autre match, je ne me mets pas la pression pour battre ou déjouer Marcelo Bielsa. Ce n'est pas ainsi que nous abordons les jeux."

« Il a construit une équipe solide et son style de jeu est intense et unique. Nous le voyons dans tous leurs matches, y compris lorsqu'ils ont joué à Chelsea. Ce sont des jeux très intenses avec beaucoup de courses intenses de Leeds. C'est un milieu de terrain très flexible où ils changent de position tout le temps. C'est très offensif et ils essaient de gagner à chaque match."