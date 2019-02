Chelsea, Sarri ne titularise pas Kepa et s'explique

Maurizio Sarri a justifié sa décision - attendue - de ne pas titulariser son jeune gardien ce mercredi contre Tottenham.

Après l'incident ayant opposé Maurizio Sarri à Kepa Arrizabalaga dimanche lors de la finale de la League Cup entre Chelsea et Manchester City, le technicien italien a décidé de ne pas aligner le jeune gardien espagnol, ce mercredi soir, contre Tottenham.



Une décision attendue au vu de résonnance médiatique de cette drôle de scène, qui a été commenté sur les toutes les chaines anglaises pendant 2 jours.



"C'est un choix. C'est un message pour mon groupe. Nous sommes un groupe de 25 joueurs. C'est mon choix", a déclaré Sarri sur BT Sport ce mercredi soir.



Kepa avait disputé les 26 matches de Premier League de Chelsea cette saison, ainsi que quatre matchs de la League Cup et six matchs de la Ligue Europa.



Le gardien de but est arrivé en provenance de l'Athletic Bilbao l'été dernier pour un montant record, remplaçant Thibaut Courtois, qui a été cédé au Real Madrid.



Joe Cole, consultant sur une chaine de télé anglaise, a appuyé Sarri dans sa décision.

"Il a tout compris, nous en parlions tous plus tôt et il a absolument fait ce qu'il fallait. Il a affirmé qu'il était le leader", a déclaré Cole à BT Sport.



"C’est le message à l’équipe. Il vivra ou mourra à cause de cela ce soir. La pression est sur Willy Caballero pour faire le job".



"Le message à long terme est que c'est son équipe et son groupe. Personne ne franchira la ligne et je le félicite pour cela. C'est une excellente décision".

"J'ai parlé à Kepa, j'ai parlé à tout le monde. Il s'est excusé auprès du staff technique, mais ce n'était pas suffisant. Il s'est excusé auprès des joueurs et du club. Nous voulons pas le tuer. C'était une grosse incompréhension", avait déclaré Sarri en conférence de presse ce lundi.

Le joueur, de son côté, avait versé dans le mea culpa. "Contrarié et triste de ne pas avoir pu remporter le titre, nous nous sommes battus jusqu’au bout contre une grande équipe. Nous continuerons à travailler pour être plus forts. J’aimerais également clarifier certains faits du match d’aujourd’hui. Tout d’abord, je regrette la façon dont la fin du match a été perçue.

"Je n’ai jamais eu l’intention de désobéir à l’entraîneur ou à l’une de ses décisions. Je pense que tout a été mal compris dans le feu de l’action lors de la dernière partie d’un match pour un titre. L’entraîneur pensait que je n’étais pas en position de jouer et mon intention était d’exprimer que j’étais en bonne condition pour continuer à aider l’équipe, tandis que les médecins, qui m’avaient examiné, arrivaient sur le banc pour transmettre le message. Je pense que l’image a été mal interprétée et ce n’était pas mon intention. J’ai un grand respect pour l’entraîneur et son autorité", a fait savoir de son côté le portier basque sur Twitter, faisant amende honorable.