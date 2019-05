Chelsea, Sarri : "Hazard ? Deux finales et la présence en Ligue des champions ne vont pas aider à le garder"

L'entraîneur des Blues n'est pas convaincu que le succès de son équipe cette saison soit décisif dans la lutte pour garder le Belge à Stamford Bridge.

Plus le temps passe et moins il y a des doutes concernant l'avenir d'Eden Hazard. L'aventure de l'international belge à Stamford Bridge arrive selon toute vraisemblance à son terme. L'ancien ailier de rêve de rejoindre le , "le club de mon rêve" selon ses propres termes, depuis longtemps. Cette opportunité se présente, peut-être pour la dernière fois, à lui. C'est cet été où jamais pour Eden Hazard qui pourrait ainsi jouer sous les ordres de son idole de jeunesse, Zinedine Zidane.

demande 130 millions d’euros pour se séparer d'Eden Hazard, en fin de contrat à l'été 2020, mais le Real Madrid essaye de réduire cette somme à 100 millions d’euros. Les Merengue souhaitent profiter de la situation contractuelle de l'international belge ainsi que de sa volonté de les rejoindre. Chelsea est en course pour remporter la en cette fin de saison et a assuré sa place en la saison prochaine via le championnat, mais cela ne suffira peut-être pas à convaincre l'ancien Lillois de rester.

"Je ne suis pas le responsable de sa prolongation de contrat"

En conférence de presse, Maurizio Sarri s'est montré pessimiste sur les chances de voir Eden Hazard à Stamford Bridge la saison prochaine : "Le succès de Chelsea cette saison peut aider à conserver Eden Hazard ? Je ne sais pas. Si Eden Hazard pense que l'histoire ici est finie, alors dans son esprit, elle est finie. Je peux essayer de lui parler mais ce n'est pas facile. Ce n’est pas facile parce que, bien sûr, je veux Hazard, mais je veux Hazard avec un très haut niveau de motivation".

"Comme vous le savez, vous devez demander au club et aux dirigeants car je ne contrôle pas le marché des transferts. Je ne suis pas responsable du renouvellement du contrat d'Eden Hazard, je ne peux donc pas y répondre. Je ne peux parler qu'au joueur mais comme un père, pas comme un entraîneur. De plus, si je lui parle, je ne dirai rien à la presse. C’est une discussion entre un père et un fils", a ajouté l'entraîneur des Blues.

Arrivé l'été dernier à Chelsea, Jorginho a lui aussi confessé que la perte d'Eden Hazard serait, bien évidemment, préjudiciable aux Blues : "Un joueur comme lui manquerait à n’importe quelle équipe au monde. Il est fantastique. Il vous en donne beaucoup. Donc, s'il part, il nous manquera définitivement". L'affaire Hazard a tenu en haleine l' et l' toute la saison, elle est plus que jamais proche de son dénouement.