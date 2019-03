Chelsea - Sarri : "C'est un match très dangereux pour nous"

Chelsea tentera de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa ce jeudi sur la pelouse du Dinamo Kiev après sa victoire à l'aller (3-0).

Maurizio Sarri était en conférence de presse cet après-midi, à la veille du déplacement de sur la pelouse du Dinamo Kiev en huitième de finale retour de (victoire 3-0 à l'aller). Le match de ce jeudi, son adversaire, son effectif, mais aussi l'arrivée de Zidane à Madrid et la rumeur Eden Hazard, il a évoqué de nombreux sujets.

Sur le match de ce jeudi, face à Kiev

"Je pense que mentalement, c'est un match très difficile parce que nous pouvons sous-estimer ce match et l'adversaire. Je sais très bien qu'ils sont très dangereux. J'ai vu leurs autres matches en Ligue Europa et ils ont très bien joué, notament contre l' dans leur dernier match ici, donc c'est un match très dangereux pour nous. Nous devons entrer sur le terrain avec l'objectif de gagner le match, pas simplement de nous qualifier."

Sur ses objectifs de fin de saison et son avenir

"Je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas pour le moment. Pour moi, le prochain match est très important, et le prochain match c'est à contre . La saison prochaine c'est encore trop loin, je veux être concentré sur ces matches. Nous voulons être dans les quatre premiers à la fin de la , et être en finale de la Ligue Europa."

Sur la possibilité de voir Hudson-Odoi débuter à Kiev

Et pourquoi pas Ampadu ? Dites-moi la différence. J'ai beaucoup de joueurs, évidemment. Je sais très bien que pour vous, Hudson-Odoi est le meilleur, mais pour moi, je veux les voir tous au même niveau. Hudson-Odoi joue très bien ces derniers temps. Il sera dans les 18 demain, c'est sûr, et peut-être sur le terrain, je ne sais pas pour l'instant. Mais je veux envoyer le message à mon équipe que ce match est très important. Je ne veux pas commettre une erreur dans ce match. Mais comme vous le savez, il a été le premier à rentrer lors du dernier match, donc vous savez que je l'ai à l'esprit pour chaque rencontre."

Sur l'absence de Gonzalo Higuain

"Higuain a eu de la fièvre pendant deux jours après le dernier match de Premier League [contre , 1-1] donc nous avons pris la décision de le laisser à la maison pour qu'il soit prêt pour le prochain match."

Sur le retour de Zidane et la rumeur Eden Hazard au Real

"Je ne sais pas. Vous allez devoir demander à Hazard, je pense. Je n'ai pas parlé avec lui donc je ne sais pas. Je ne suis pas inquiet, vous connaissez très bien ma position : je ne veux dans mon équipe que des joueurs qui veulent jouer pour Chelsea."