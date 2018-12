Chelsea : Sans affoler les compteurs, Olivier Giroud a trouvé sa place chez les Blues

À l'ère où les chiffres sont rois, Olivier Giroud, lui, a su gagner sa place dans le Chelsea de Maurizio Sarri en se montrant utile différemment.

"C’est un point d’appui, peut-être le meilleur du monde. Quand il prend le ballon il est capable de le garder et on (ndlr les autres attaquants) peut prendre la profondeur, donc pour nous c’est un plaisir de jouer avec lui", dévoilait Eden Hazard, le 15 septembre, après la victoire contre Cardiff durant laquelle il a reçu deux passes décisives venant d'Olivier Giroud. Une déclaration qui en dit long sur la considération que portent les coéquipiers de l'international français à son encontre.

Arrivé l'hiver dernier en provenance d'Arsenal pour glaner du temps de jeu en vue de la Coupe du monde et épauler un Alvaro Morata en difficulté, Olivier Giroud a connu six premiers mois prometteurs avec du temps de jeu et quelques buts (3 en Premier League et 2 en FA Cup). Mais l'été dernier avec la nomination de Maurizio Sarri, le pire lui était promis. Il faut dire que le technicien italien n'est pas un fan inconditionnel des numéros neuf de grande taille, il préfère davantage les joueurs mobiles. À Naples, il avait d'ailleurs fait de Dries Mertens son faux numéro neuf en lieu et place d'Arkadiusz Milik. L'Italien fait parfois de même cette saison avec Eden Hazard.

La presse anglaise avançait alors un départ pour Olivier Giroud, mais que nenni, comme à son habitude le Français n'a rien lâché et bien lui en a pris. Le champion du monde 2018 est un combattant et ne rend jamais les armes. "Je vais me battre et pour l'instant, il n'est pas question d'envisager un départ. Je vais m'accrocher et ne comptez pas sur moi pour baiser les bras", confessait Olivier Giroud, le 18 novembre à Telefoot, alors qu'il restait sur deux matches sans jouer la moindre minute en Premier League. Sa plus longue série sans jouer cette saison.

Le caméléon

Si personne ne donnait cher pour la peau d'Olivier Giroud à Chelsea cette saison, le Français a su trouver son rôle et le tenir. En Premier League, l'attaquant français n'a inscrit qu'un but mais a délivré quatre caviars, quand l'année dernière avec Arsenal il était à quatre buts et aucune passe décisive. En Ligue Europa, en revanche, avec une équipe remaniée, Olivier Giroud est davantage attendu et mis en avant. Le champion du monde 2018 a répondu présent dans cette compétition en inscrivant quatre buts en cinq matches dont un magnifique coup franc.

Olivier Giroud est un caméléon cette saison. Avant centre primordial et buteur en Ligue Europa, lieutenant des stars offensives en Premier League. Et c'est sûrement là son plus grand avantage. Avoir compris qu'en permettant aux autres de briller, il gagnerait des points. Sept des huit buts inscrits par Eden Hazard l'ont été lorsque Olivier Giroud était sur le terrain, tandis que le Belge n'a pas marqué en compagnie d'Alvaro Morata. Mieux encore, la complémentarité sur le terrain entre la star des Blues et le Français est plus que visible là où son principal concurrent peine à se trouver avec le Belge sur le terrain.

"Olivier Giroud joue un peu moins mais je reste sur mes paroles (il avait dit qu'il était le meilleur pivot, ndlr). Il est l’un des meilleurs au monde dans son registre. Il ne va pas dribbler quatre personnes mais le boulot qu’il fait sur un terrain, nous derrière, on voit que c‘est très important", a ajouté Eden Hazard au micro de RMC, le 10 décembre dernier. Une nouvelle déclaration élogieuse à l'encontre de l'ancien montpelliérain de la part de l'international belge, visiblement conquis. L'international français créé des espaces à ses coéquipiers et c'est forcément bien vu par eux mais aussi par Maurizio Sarri.

Coéquipiers et entraîneur louent Giroud

À tel point que l'entraîneur italien lui souhaite même tout le bonheur du monde. "Je suis déçu pour Olivier car aujourd'hui, je pensais qu'il pouvait marquer. Il a besoin de marquer", argumentait Maurizio Sarri après le succès contre Burnley. Mais l'ancien de Naples est heureux du rendement du Français : "Je suis content pour lui. Je sais que les attaquants veulent toujours marquer, donc pour sa confiance, c'est très important. Mais je ne veux pas qu'il s'inquiète s'il ne marque pas, car il est très important pour nous de toute façon, c'est un joueur très utile pour l'équipe", déclarait le coach des Blues à la BBC après le but d'Olivier Giroud contre le Bate Borisov le 9 novembre.

Sans être un titulaire indiscutable, Olivier Giroud se rend utile à son équipe et est même passé devant Alvaro Morata dans la hiérarchie. Face à Manchester City, Maurizio Sarri a envoyé un message fort. Il a choisi de ne pas aligner de neuf de métier dans son onze de départ et a privilégié le Français au détriment l'Espagnol sur le banc. L'Italien n'estimait pas nécessaire d'avoir ses deux attaquants sur la feuille de match et choisi Olivier Giroud.

Le champion du monde 2018 doit parfois se contenter des miettes à Chelsea, mais il le fait bien. Déjà utilisé pendant des cycles en super-sub à Arsenal, le Français retrouve ce rôle qui lui sied à merveille. Certes, le temps de jeu d'Olivier Giroud pourrait être supérieur, mais chaque minute jouée, l'avant-centre français l'exploite bien. Apprécié par ses coéquipiers, respecté par Maurizio Sarri, Olivier Giroud, à qui il ne reste que six mois de contrat, est discret mais réalise un début de saison précieux pour les Blues et a toutes les cartes en main pour poursuivre sur cette lancée.