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Chelsea serait prêt à relancer son intérêt de longue date pour le défenseur du FC Barcelone Jules Kounde à l’approche du mercato de janvier. Avec Xabi Alonso à sa tête, le club londonien cherche à renforcer sa défense et voit en l’international français le candidat idéal pour consolider son arrière-garde.

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Alonso vise des renforts en défense

Selon TEAMtalk, le club de l’ouest de Londres devrait être actif sur le marché des transferts cet hiver, avec une attention particulière portée au poste d’arrière droit. Les rumeurs d’un départ de Malo Gusto de Stamford Bridge dans les prochains mois prennent de l’ampleur, poussant les dirigeants de Chelsea à chercher des solutions de remplacement de haut niveau.

Kounde traverse actuellement l’une de ses périodes les plus difficiles depuis son départ de Séville pour la Catalogne à l’été 2022. Le défenseur est absent depuis le 18 octobre. Si un retour pour le Clasico, plus tard dans le mois, avait d’abord été envisagé, il n’était finalement pas disponible. Il se concentre désormais sur son retour après l’actuelle trêve internationale.

L’avenir de Gusto à Londres s’assombrit

La situation de Gusto à Chelsea s’est compliquée après une baisse notable de son temps de jeu sous la direction de l’encadrement actuel. L’émergence de Marco Palestra et la progression rapide de Josh Acheampong l’ont fait reculer dans la hiérarchie. Ce manque de temps de jeu régulier le rendrait disposé à quitter la capitale, tandis que plusieurs concurrents de Premier League surveillent sa situation à l’approche du mercato de janvier.

Manchester City, désormais entraîné par Enzo Maresca, ancien entraîneur de Chelsea, ferait partie des clubs intéressés, aux côtés de Liverpool et de Tottenham. Depuis son arrivée à Stamford Bridge en provenance de Lyon en janvier 2023, période durant laquelle il a remporté la Ligue Conférence de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA, Gusto n’a disputé que 487 minutes en 10 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, délivrant une seule passe décisive.

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Un feuilleton qui dure depuis longtemps

L’intérêt de Chelsea pour Kounde ne date pas d’hier : le club avait notamment échoué à le recruter lors du mercato estival 2022. Le joueur avait alors choisi de refuser un transfert en Premier League pour rejoindre l’ambitieux projet de Barcelone. Depuis son arrivée en Espagne, il a souvent résisté aux tentatives visant à le faire partir, préférant généralement redoubler d’efforts pour retrouver sa place dans le onze de départ lorsque ses performances baissaient.

Kounde n’a disputé que huit matches toutes compétitions confondues avec Barcelone cette saison, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Le Français peine à s’imposer durablement dans le onze de départ et se retrouve derrière Eric Garcia et Xavi Espart dans la hiérarchie.

Un passage riche en trophées au Camp Nou pour Kounde

Au total, Kounde a disputé 196 matches sous le maillot de Barcelone, inscrivant 11 buts et délivrant 23 passes décisives. Durant son passage en Catalogne, le défenseur a remporté trois titres en Liga, trois Supercoupes d’Espagne et une Coupe du Roi.