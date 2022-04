Chelsea : Rudiger pourrait rejoindre Man Utd, Barcelone, le Real Madrid ou la Juventus

L'incertitude entourant le futur propriétaire de Chelsea pourrait conduire Antonio Rudiger à rejoindre son grand rival Manchester United ou un autre grand club comme le FC Barcelone, le Real Madrid ou la Juventus. Les quatre superpuissances du football sont prêtes à offrir au joueur de 29 ans un contrat lucratif après que les négociations de prolongation se soient arrêtées en raison des sanctions imposées à Roman Abramovich et des discussions en cours pour vendre le club.

Des négociations bloquées avec les Blues

Le défenseur des Blues était proche de signer une prolongation qui aurait fait de lui le défenseur le mieux payé du club, mais les négociations pourraient devoir être reprises à zéro par l'un des quatre consortiums dirigés par des Américains qui tentent actuellement de racheter le club de Stamford Bridge. Abramovitch ayant été sanctionné en raison de ses liens avec le président russe Vladimir Poutine, l'invasion de l'Ukraine a conduit l'homme d'affaires à devoir vendre le club.

Chelsea travaille en étroite collaboration avec le gouvernement britannique pour faciliter une vente, mais l'incertitude causée par la situation a plongé l'avenir de Rudiger dans le doute. Si le club s'était plié plus tôt aux exigences de renouvellement de l'Allemand, il n'y aurait pas de raison de s'inquiéter, mais l'approche de négociation dure de la directrice Marina Granovskaia a fait traîner les pourparlers pendant un certain temps.

Le rachat de Chelsea fait douter Rudiger

En outre, la date limite pour les offres finales des personnes intéressées par le rachat du club a été repoussée au 14 avril, ce qui a entraîné de nouveaux retards. Ces offres seront ensuite évaluées dans les moindres détails, conformément au processus de diligence raisonnable de la Premier League. Aussi frustrant que cela puisse être pour les fans, le processus a en fait avancé à un rythme sans précédent en raison des problèmes sportifs potentiels et de la dévaluation du club qui se produiraient si le rachat - d'une valeur de plus de 3,3 millions d'euros - se poursuivait.

La plupart des autres problèmes ont été résolus par des ajustements de la licence du club, notamment en autorisant les supporters à assister aux matchs. En effet, les Blues perdent environ 40 millions d'euros par mois, mais Abramovich peut désormais injecter de l'argent par le biais de sa société mère, Fordstam Ltd, pour couvrir le déficit.

Les Blues continuent de rechercher des joueurs qu'ils pourraient tenter de faire signer cet été, avec une signature de marque susceptible d'être sanctionnée par tout nouveau propriétaire. Jules Kounde (Séville) est l'un des principaux défenseurs centraux ciblés, tandis que les milieux de terrain Declan Rice et Aurélien Tchouameni sont également sur la liste. Le club est également à la recherche de jeunes joueurs pour renforcer son centre de formation, qui a connu des difficultés cette saison.

En ce qui concerne les départs, Andreas Christensen semble sur le point de rejoindre le FC Barcelone sur un transfert gratuit. Les géants catalans souhaitent également recruter Cesar Azpilicueta, bien qu'une clause d'apparition, révélée par GOAL, ait prolongé son contrat d'une saison supplémentaire. Par ailleurs, Dortmund est intéressé par la signature de Timo Werner, qui pourrait faire l'objet d'un transfert cet été. Tuchel a également appelé le club à ne pas permettre une répétition de la situation autour des contrats expirant de se produire la saison prochaine, avec N'Golo Kante et Jorginho ayant un peu plus d'un an restant sur leurs contrats respectifs.