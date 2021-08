Chelsea, Romelu Lukaku récupère le numéro 9 après le départ d’Abraham

Dix ans après son premier passage à Chelsea, Lukaku a livré ses premières impressions à la presse et confirmé qu’il portera le n°9.

Romelu Lukaku a confirmé qu'il sera le nouveau numéro 9 de Chelsea après le transfert de Tammy Abraham à Rome.

Lukaku a initialement reçu le maillot n°18 au moment de l’annonce de son retour de l'Inter Milan à Stamford Bridge la semaine dernière, mais a maintenant hérité du numéro d'Abraham après le transfert de l'attaquant anglais au Stadio Olimpico.

Le joueur de 28 ans pourrait disputer sa première sortie sous son nouveau maillot lorsque Chelsea effectuera le court déplacement à l'Emirates Stadium pour affronter Arsenal dimanche, ayant déjà été intégré à un entraînement complet avec l'équipe de Thomas Tuchel en début de semaine.

Qu'est-ce qui a été dit?

"Puis-je le dire ? Oui, j'ai le numéro 9. Je suis heureux et chanceux d'être dans cette situation", a déclaré Lukaku pour sa première conférence de presse chez les Blues.

Lorsqu'il lui a été demandé s'il était prêt à débuter contre les Gunners, Lukaku a répondu : "Je me suis entraîné. J'ai fait une pré-saison complète."

"Maintenant, j'essaie de trouver des automatismes avec mes coéquipiers mais je suis disponible si l'entraîneur veut que je joue."

"Les Gunners se reconstruisent mais je regarde juste mon équipe et je me concentre sur ce que nous avons."

"Ce sera un match difficile, mais nous allons nous préparer à une bataille."

Lukaku révèle les conseils de Drogba

Lukaku a ensuite révélé qu'il avait été en contact avec son ancien coéquipier à Chelsea, Didier Drogba, qui l'a exhorté à continuer de s'améliorer après son impressionnant séjour de deux saisons en Serie A avec l'Inter.

"Il était vraiment content des améliorations que j'ai apportées à mon jeu au cours des deux dernières saisons", a déclaré l'attaquant à propos de ses conversations avec la légende des Blues. "Mais il a dit qu'il y a toujours plus de travail à faire, tout est question d'amélioration semaine après semaine."

"Maintenant, j'ai la chance de rejoindre une équipe très affamée et très ambitieuse. Je suis plus mature. C’est bon d'être de retour. Vous vous battez pour réaliser vos rêves. Je suis là et j'ai hâte d'être sur le terrain. Il est temps de me mettre au travail et laisser ma performance parler."

Lukaku avec Chelsea

Lukaku n'a fait que 10 apparitions en Premier League lors de son premier passage à Chelsea, sans marquer de but, mais a réussi à en marquer 17 en 35 sorties en prêt à West Brom avant de rejoindre Everton en 2014.

L'ancienne star de l'Inter a marqué 68 buts en 141 matches pour les Toffees, attirant l'intérêt de Manchester United, et il a finalement déménagé à Old Trafford pour 74 millions de livres sterling à l'été 2017.

Lukaku a disputé 66 matchs de Premier League avec les Red Devils et a trouvé le chemin des filets à 28 reprises avant d'être envoyé à l'Inter.