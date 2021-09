Chelsea : Romelu Lukaku, la blessure qui inquiète les Blues

De retour de sélection, Romelu Lukaku va devoir passer quelques examens au niveau de la cuisse avant de reprendre l'entraînement avec les Blues.

Romelu Lukaku a fait peur à Chelsea en admettant qu'il allait passer un scanner pour un "problème mineur" avant de revenir à Stamford Bridge à la suite de son service international. L'attaquant de 28 ans, qui a rejoint l'ouest de Londres pour un montant de 115 millions d'euros cet été, suscite l'inquiétude du staff des Blues.

Dimanche, il a fêté sa 100e sélection avec la Belgique, contre la République tchèque. Mais l'attaquant a récolté un avertissement synonyme de suspension pour le match contre la Biélorussie, mercredi. Après la trêve internationale, Romelu Lukaku a révélé qu'il retournerait en Angleterre plus tôt que prévu, une blessure dans les valises.

Petite blessure, grande prudence

Il a déclaré à HLN après avoir inscrit son 67e but pour la Belgique avoir besoin de passer des examens pour sa cuisse. "Je vais d'abord passer un scanner de ma cuisse. Je lutte avec un problème mineur depuis un certain temps. Ensuite, je reviendrai à Chelsea", a ainsi tenté de rassurer l'ex-attaquant de l'Inter Milan, calme.

Romelu Lukaku semble suggérer que le problème de forme physique n'a rien d'inquiétant, mais force est de constater qu'avec le rythme imposé par la Premier League, ce léger pépin a tout intérêt à être surveillé de près par le staff de Thomas Tuchel. Chelsea l'a déjà vu ouvrir son compte de but pour le club, avec un premier but marqué contre les rivaux londoniens d'Arsenal, à l'Emirates Stadium, dès son premier match. Décisif pour son retour chez les Bleus, le Belge n'entend pas s'arrêter là.

On s'attend à ce que Romelu Lukaku soit le moteur de la lutte pour le titre de Premier League pour l'équipe de Thomas Tuchel cette saison, et s'il est en forme, il devrait retrouver la compétition nationale dès samedi à domicile, contre Aston Villa. L'occasion de marquer son terrain et de se mettre Stamford Bridge dans la poche.