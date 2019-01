Chelsea, Roberto Martinez donne un conseil à Eden Hazard pour son avenir

Le sélectionneur de la Belgique a évoqué l'avenir d'Eden Hazard, annoncé au Real Madrid mais pouvant prolonger à Chelsea. Il lui a donné son avis.

Partira, partira pas, l'avenir d'Eden Hazard est encore sur toutes les lèvres à Londres, mais pas que. En Belgique aussi, l'avenir du numéro 10 et capitaine de la sélection belge interroge. Sous contrat jusqu'en juin 2020 avec les Blues, l'ancien milieu offensif de Lille n'a toujours pas prolongé et sera probablement vendu l'été prochain si ce n'est toujours pas le cas afin de ne pas le voir quitter les Blues gratuitement.

Dans le viseur du Real Madrid, Eden Hazard n'a jamais caché son amour pour les Merengue. Mais l'international belge est tiraillé entre réaliser son rêve madrilène ou rester à Chelsea, le club lui ayant fait confiance et permis de se révéler au plus haut niveau. Dans un entretien accordé à Het Laatse Nieuws, Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, a conseillé la star de rester à Chelsea.

L'article continue ci-dessous

Martinez veut voir Hazard rester

"Je ne sais pas si un nouveau défi serait une bonne chose pour lui. Il sait combien il est aimé à Chelsea et il y a une bonne alchimie entre Sarri et lui. En plus il s’amuse là-bas, où il a atteint un niveau exceptionnel. Ce n’est pas sûr qu’un nouveau projet lui convienne. Je suis convaincu qu’il peut se réinventer dans ce club, il y a juste à voir ce qui se passe maintenant, il joue presque en neuf", a indiqué Roberto Martinez. À ne pas rater Avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : l'équipe-type européenne de la première partie de saison 2018-2019

Ozil, Isco et les 10 joueurs qui peuvent changer de clubs en janvier

Espagne - Wesley Sneijder : "Le supporter moyen du Real Madrid ne sait rien du football néerlandais et de l'Ajax"

Arsenal, Unai Emery voulait Mohamed Salah au PSG

Le principal intéressé semble quant à lui toujours perdu concernant son futur. "Mes 100e et 101e buts avec ce club, c'est incroyable, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je veux marquer plus de buts pour ce club et devenir une légende comme (Frank) Lampard, (John) Terry ou (Didier) Drogba", avait déclaré Eden Hazard en début de semaine après son doublé contre Watford laissant présager qu'il restera sur le long terme.

En début de mois, au micro de RMC, Eden Hazard était apparu toujours indécis : "Comme je l’ai déjà dit, après la Coupe du Monde, j’ai beaucoup répété que je voulais partir. Mais cette année, il y a eu un nouveau coach qui est arrivé. Il voit le football comme moi je vois le football. Donc voilà, on verra bien. (…) Je pense que la famille aussi est bien à Londres. C’est un choix. Je vais avoir 28 ans. Voilà, je n’ai pas envie d’avoir des regrets. C’est une décision que je vais prendre. Quand, je ne sais pas exactement", Affaire à suivre.