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Chelsea a adressé un avertissement ferme à son personnel après que la récente blessure au quadriceps de Joao Pedro a été révélée par inadvertance à travers les choix effectués sur Fantasy Premier League. Ce rappel interne intervient après que plusieurs employés, ainsi que l’attaquant Morgan Rogers, ont retiré Joao Pedro de leurs équipes en ligne avant l’annonce publique.

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Chelsea adresse un avertissement ferme concernant la FPL

Chelsea a demandé à son personnel de faire preuve de la plus grande prudence dans la composition de ses équipes de Fantasy Premier League. Le club a envoyé un courriel interne rappelant à ses employés les graves conséquences que peut entraîner l’utilisation d’informations confidentielles sur les plateformes de jeu accessibles au public.

Cet avertissement fait suite à une fuite très médiatisée avant la défaite 2-0 de Chelsea à domicile contre Tottenham. Joao Pedro était absent du groupe à la surprise générale en raison d’une blessure au quadriceps qui n’avait pas été rendue publique auparavant.

Plusieurs créateurs de contenu influents spécialisés dans la Fantasy Premier League avaient toutefois repéré une activité suspecte en ligne avant le coup d’envoi. Ils ont constaté que l’attaquant Rogers, ainsi que plusieurs membres du personnel de Chelsea, avaient soudainement retiré Pedro de leurs équipes virtuelles.

Alonso ignorait tout des fuites liées à la Fantasy Premier League

Le retrait soudain de Pedro d’autant d’équipes de FPL liées à Chelsea a, de fait, révélé son indisponibilité à l’ensemble du monde du football. Malgré l’agitation en ligne, l’entraîneur Xabi Alonso n’était absolument pas au courant de ce qui se passait dans le jeu virtuel.

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Interrogé sur cette fuite interne après la défaite contre Tottenham, Alonso a balayé le sujet. « Je ne m’intéresse pas à la Fantasy Premier League, donc je ne le savais pas », a-t-il expliqué à BBC Sport.

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Des fuites déjà survenues à Stamford Bridge

Ce n’est pas la première fois que Chelsea peine à garder secrètes ses informations d’équipe. Lors du bref passage de l’ancien entraîneur Liam Rosenior à la tête du club la saison dernière, des compositions de départ cruciales avaient fuité avant les deux manches d’une confrontation de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

Dans un autre épisode insolite, le coiffeur de l’ancien défenseur Marc Cucurella avait révélé par inadvertance des informations sur l’équipe sur les réseaux sociaux. Après avoir discuté avec son client, il avait annoncé que Pedro et Cole Palmer manqueraient tous deux un déplacement à Brighton.

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Malgré ces précédents, Chelsea considère pour l’instant le dernier incident lié à la FPL comme un cas isolé. Le club compte gérer la situation en renforçant la vigilance plutôt qu’en imposant des restrictions formelles sur la participation au jeu.

La Premier League ne souhaite pas intervenir

La Fantasy Premier League occupe désormais une place considérable dans le football moderne, avec plus de 11 millions de joueurs actifs. Des outils de suivi en ligne surveillent ainsi en permanence les comptes de footballeurs connus et de membres du personnel des clubs de Premier League.

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Des fuites similaires liées à la FPL ont déjà révélé des informations sur les équipes d’Arsenal, de Liverpool, de Leicester City et de Newcastle United. L’exemple le plus célèbre remonte à février 2021, lorsque le retrait de Jack Grealish d’une équipe de FPL avait alerté Leicester City sur son absence pour blessure.

Si la Premier League encadre strictement les paris sportifs, elle ne donne actuellement aucune directive spécifique concernant la participation à la FPL. Pour l’heure, il appartient donc entièrement à chaque club de contrôler la manière dont son personnel utilise ce jeu extrêmement populaire.