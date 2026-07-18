Chelsea refuse de baisser les bras… tandis qu’Arsenal s’empare de la star française

La course au recrutement du défenseur français Maxence Lacroix entre dans une phase plus complexe, Crystal Palace ayant considérablement revu ses exigences financières à la hausse. Alors que Chelsea poursuit ses efforts pour conclure le transfert, Arsenal se tient prêt à profiter de l’enlisement des négociations pour s’emparer du joueur, dans un contexte d’intérêt croissant de plusieurs grands clubs de Premier League.

Selon le site « CaughtOffside », Chelsea poursuit activement ses efforts pour recruter Maxence Lacroix, tandis que d’autres cadors de Premier League, Arsenal en tête, pourraient bientôt s’inviter dans la course lors du mercato estival.

Les Blues multiplient les efforts pour finaliser l’opération et convoyer le défenseur central à Stamford Bridge, mais les discussions n’ont pas encore débouché sur un accord tangible.

Selon « CaughtOffside », le joueur privilégie un transfert vers les Blues, qu’il identifie comme sa destination de choix pour renforcer l’arrière-garde londonienne cet été.

L’obstacle principal demeure toutefois la position de Crystal Palace, qui a considérablement revu ses exigences financières à la hausse : le club, initialement disposé à laisser partir son joueur pour environ 55 millions d’euros, réclame désormais entre 65 et 70 millions d’euros.

Le club londonien espère ainsi déclencher une surenchère et maximiser les retours financiers de la transaction.

La direction du club estime que temporiser pourrait lui valoir une offre encore plus lucrative, notamment après la participation de Lacroix à la Coupe du monde 2026, susceptible de faire grimper sa cote.

Une source a confié à CaughtOffside : « Chelsea a fait de la signature de La Croix une priorité absolue, et les efforts se poursuivent pour conclure le transfert, mais Crystal Palace ne facilitera pas la tâche, après avoir considérablement revu à la hausse le prix initialement fixé à 55 millions d’euros. »

Il a ajouté : « Crystal Palace sait que d’autres clubs surveillent la situation de près. Arsenal suit le joueur depuis un certain temps déjà et redouble désormais d’efforts pour recruter un nouveau défenseur central suite à la blessure de William Saliba. Il faut également surveiller les mouvements de Liverpool, de Manchester United et de Manchester City. »

Dans le même temps, Arsenal continue d’étudier plusieurs options pour renforcer sa défense, en plaçant Ezri Konsa sur sa liste de cibles, tout en explorant la possibilité de recruter Konstantinos Mavropanos, le défenseur de West Ham.

Malgré ces options, Lacroix demeure la priorité des Gunners, qui pourraient contre-attaquer pour devancer Chelsea si la porte s’ouvre.

Pour l’instant, Chelsea reste le mieux placé pour conclure le transfert, mais la lenteur des négociations avec Crystal Palace pourrait offrir à Arsenal, et peut-être à d’autres clubs, une véritable opportunité de s’insérer dans la course et de s’adjuger les services du défenseur français avant la clôture du mercato.