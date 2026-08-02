Chelsea recrute un nouveau joueur et porte ses dépenses à près de 400 millions d’euros

Chelsea s’est officiellement renforcé avec Valentín Barco. L’Argentin arrive en provenance du RC Strasbourg, qui appartient, comme le cador londonien, à BlueCo et au propriétaire Todd Boehly. Barco a signé jusqu’à la mi-2033 à Stamford Bridge.

Barco, qui n’a toujours que 22 ans, a commencé sa carrière dans son pays, à Boca Juniors, où il a effectué ses débuts professionnels à 16 ans. En 2024, il a rejoint Brighton & Hove Albion pour un peu moins de dix millions d’euros.

Barco ne s’est pas encore montré prêt pour la Premier League et a été successivement prêté à Séville puis à Strasbourg. Ce dernier club l’a recruté définitivement en 2025 pour dix millions d’euros.

Le milieu axial, qui peut aussi évoluer sur le côté gauche, a réalisé une solide saison en France, avec trois buts et neuf passes décisives.

Chelsea a été convaincu et va verser à Strasbourg un montant converti de près de 40 millions d’euros. Plus tôt cet été, le club alsacien avait aussi vu son capitaine Emmanuel Emegha rejoindre The Blues pour 25 millions d’euros.

Barco peut désormais aussi se targuer d’être international argentin à cinq reprises. Le gaucher a également été retenu cet été dans la sélection pour la Coupe du monde du sélectionneur Lionel Scaloni, même s’il n’a disputé que les dernières minutes du dernier match de groupe, contre la Jordanie (19).

Avec Barco, Chelsea a déjà dépensé près de 400 millions d’euros cet été pour recruter de nouveaux joueurs. La plus grosse partie de cette somme a été consacrée à Morgan Rogers (138 millions), même si Maxence Lacroix (61), Marco Palestra (57) et Geovany Quenda (50), entre autres, n’ont pas non plus été bon marché.