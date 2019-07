Chelsea - Rassuré par Frank Lampard, Callum Hudson-Odoi va bien prolonger

Après avoir rencontré son nouvel entraîneur, Frank Lampard, Callum Hudson-Odoi va bel et bien prolonger avec Chelsea.

Le retour de Frank Lampard à va faire du bien au club londonien. Ce vendredi, l'ancien milieu de terrain s'est entretenu avec son ailier Callum Hudson-Odoi (18 ans) afin de le convaincre de rester à Chelsea, alors que son contrat prendra fin en 2020. Et, selon nos informations, l'ailier gauche, désormais convaincu que ses rêves pourront se réaliser à Stamford Bridge, devrait bel et bien prolonger avec les Blues.

Depuis plus d'un an, Chelsea tente de persuader Hudson-Odoi de parapher un nouveau contrat de cinq ans. Depuis qu'il a explosé lors des premiers mois de l'ère Maurizio Sarri, pour être plus précis.

Mais l'Anglais, on ne peut plus ambitieux, n'a pas eu droit au temps de jeu qu'il estimait mériter. Rapidement, le Bayern Munich s'est mis sur les rangs pour l'accueillir lors du dernier mercato hivernal, mais Chelsea n'a pas cédé.

Le Bayern peut dire adieu à Hudson-Odoi

En pole position face aux autres prétendants, le Bayern a multiplié les offres pour convaincre les Blues. L'une d'elles grimpant même jusqu'à 40 millions d'euros, alors que le joueur n'avait encore rien prouvé au haut niveau. La réponse de Chelsea ? Non, non et encore non. Et cela malgré la demande du joueur d'être transféré à la fin du mois de janvier. Sous Sarri, Hudson-Odoi n'avait pas la cote, mais l'arrivée de Lampard devrait le remettre au premier plan une fois qu'il sera revenu de sa rupture du tendon d'Achille contractée en avril.

Selon nos informations, Hudson-Odoi va bénéficier d'une belle augmentation salariale avec de nouveaux émoluments hebdomadaires estimés à 110.000 € ! En revanche, un autre espoir des Blues, Marcin Bulka, n'a pas fait le même choix : son contrat arrivait à expiration le 1er juillet, et il va s'engager avec le dans les prochains jours. Vraisemblablement, son transfert devrait être annoncé ce week-end.