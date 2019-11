Chelsea - Pulisic ravi de jouer sous les ordres de Lampard

L'international américain est en grande forme, une nouvelle fois buteur ce samedi contre Watford (2-1) après son triplé la semaine passée.

Christian Pulisic assure que la jeune équipe de prend du plaisir à évoluer ensemble cette saison, alors que l'équipe de Frank Lampard poursuit son bon début de saison en haut du tableau de .

La victoire des Blues à 2-1 est la cinquième consécutive pour l'équipe de l'ouest de Londres alors qu' , cinquième, a concédé le nul contre , créant un écart de six points entre les deux clubs.

Pas toujours utilisé ces dernières semaines par Lampard, Pulisic a inscrit quatre buts lors de ses deux derniers matches de championnat, tout en montrant une entente prometteuse avec Tammy Abraham. Les deux joueurs ont marqué ce samedi, portant à 25 le nombre de buts inscrits par les Blues en 11 rencontres depuis le début de la saison.

"C'est tellement fun de jouer avec ces gars, a déclaré Pulisic sur le site officiel du club. Ils rendent les choses faciles pour moi. Nous avons un groupe très uni et ils m'aident beaucoup. Je me sens confiant et me sens bien dans cette équipe mais le travail ne s'arrête pas maintenant. Je dois continuer de travailler et d'apprendre mon poste.

"Je vais continuer de travailler et je veux prouver chaque semaine que je veux être titulaire." Ces dernières semaines, Chelsea s'est bien amusé à prouver le contraire à ses détracteurs, après avoir été la cible de nombreuses critiques au début de la saison.

Mais le classement parle en faveur de Frank Lampard. Le club va désormais tout faire pour conserver sa place dans les quatre premiers pendant que les matches vont s'enchaîner.

"C'est là que nous voulons être, poursuit Pulisic. Nous sommes un grand club et nous devons nous battre pour être aussi proche du haut [du classement] que possible."

Devants de deux buts à Watford, les Blues ont toutefois dû souffrir en fin de rencontre après la réduction du score de Gerard Deulofeu, avec notamment une parade décisive de Kepa. "Les 10 dernières minutes ont paru très longues ! Il [Kepa] est incroyable et il était là où nous en avions le plus besoin donc nous sommes tous contents.

"C'était plus proche que cela aurait dû être. Nous n'avons pas été chanceux avec le penalty, nous dominions vraiment la deuxième mi-temps mais Watford s'est bien battu sur la fin."