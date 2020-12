Chelsea - Pulisic flatté par les comparaisons avec Hazard

L'international américain réalise un bon début de saison au sein d'une équipe de Chelsea largement renforcée lors du dernier mercato d'été.

Christian Pulisic est flatté par les comparaisons avec Eden Hazard, mais l'ailier de affirme que son jeu n'est pas calqué sur un joueur en particulier.

L'international américain est en train de retrouver sa pleine forme après une période frustrante marquée par plusieurs blessures, et il a impressionné Paul Scholes lors de la défaite de Chelsea contre les Wolves au début du mois.

"C'est un bon joueur, n'est-ce pas ? a déclaré Scholes à Amazon Prime. Le nombre de fois qu'ils lui ont mis le ballon dans les pieds. Chilwell a aussi été une menace, ils ont un lien avec Mason Mount de ce côté. Mais ce gars, Pulisic, il a l'air le plus proche d'Eden Hazard. Son centre de gravité est bas, il peut dribbler et il est créatif."

Eden Hazard a vécu de grands sommets pendant son séjour à Chelsea, et Pulisic est conscient des exploits de l'attaquant du à Stamford Bridge.

"C'est un grand compliment, a assuré l'Américain sur le site officiel de Chelsea. Comme je l'ai déjà dit, Hazard était un grand joueur pour ce club et je n'essaierai jamais de me comparer à lui, mais venant d'un gars comme Paul Scholes, c'est un grand compliment.

"Il n'y a pas un joueur évident sur lequel je me base pour jouer. J'aime prendre beaucoup de choses de différents joueurs. J'ai beaucoup appris du jeu de Hazard, en le regardant et en regardant ses meilleurs moments, et il y a beaucoup de joueurs comme ça. J'essaie d'apprendre tous les jours."

Bien qu'il soit principalement ailier gauche, Hazard peut opérer sur l'autre flanc ainsi qu'au milieu, et Pulisic est heureux de s'adapter à tout rôle que lui demande le boss des Blues, Frank Lampard.

"J'ai beaucoup joué sur les deux ailes, poursuit-il. Je peux être très efficace sur l'aile gauche, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses que je peux faire sur la droite.

"J'apprends à jouer et je suis à l'aise avec les deux et n'importe où dans le système offensif. Quand je reçois le ballon, j'aime à penser que je peux encore être dangereux."

Pulisic affirme que son objectif pour le reste de la saison est de ne pas se blesser et de retrouver sa forme. "Ça n'a pas été facile. J'ai eu deux mois très difficiles à cause de mes blessures, mais je fais absolument tout ce que je peux pour être sur le terrain parce que c'est là que je veux jouer. En ce moment, je me sens très bien, donc je suis béni et heureux de cela. J'espère juste que ça va continuer.

"Au cours des deux derniers matchs, je commence à me sentir à nouveau moi-même et ma confiance en moi augmente, donc je me sens bien.

"Mes objectifs pour la saison sont simplement de rester en forme, d'être capable de jouer tout au long du match et d'être disponible pour mon équipe dans tous les matchs possibles. Si cela peut se faire, je pense pouvoir aider mon équipe et nous pourrons faire une très bonne saison."