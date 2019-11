Chelsea prêt à casser sa tirelire en cas de levée de l’interdiction des transferts

Selon la presse anglaise, les Blues pourraient tabler jusqu’à 175M€ lors du prochain mercato si la FIFA lève la sanction qui les concerne.

n’a pas été en mesure de se renforcer lors du dernier marché des transferts. Les hautes instances internationales le lui ont interdit en raison d’une infraction au règlement des transferts des mineurs.

Cette sanction s’étire jusqu’en 2020. Mais, il se peut finalement qu’elle soit revue à la baisse et que les Londoniens aient la possibilité de recruter dès le mois de janvier. Si tel est le cas, ils envisagent de dépenser gros, si l’on se fie à ce que rapporte The Telegraph ce lundi.

À en croire cette source, une somme de 175M€ devrait être débloquée par la direction pour rattraper le temps perdu et combler les différents manques dans l’effectif actuel. Une nouvelle qui aurait ravi Frank Lampard.

Bien qu’ayant misé sur les jeunes depuis sa prise de fonction, le jeune technicien ne serait pas contre quelques renforts de choix et des éléments d’expérience pouvant donner un visage encore plus conquérant à son équipe. Wait and see.