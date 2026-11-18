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Chelsea prépare une double offensive extraordinaire de 180 millions d’euros en janvier pour recruter Fermin Lopez et Jules Kounde à Barcelone. L’entraîneur Xabi Alonso tient à renforcer deux secteurs clés de son effectif, mais convaincre le club catalan de céder les deux joueurs en cours de saison sera extrêmement difficile.

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Chelsea prépare une offensive extraordinaire sur Barcelone en janvier

Chelsea préparerait une double offensive d’envergure sur Barcelone lors du prochain mercato de janvier. Le club de Premier League a fait de Lopez et Kounde ses cibles prioritaires. L’entraîneur Alonso souhaite renforcer considérablement deux secteurs clés de son effectif pour la seconde moitié de la saison.

Chelsea suivait les deux joueurs séparément, mais serait désormais prêt à lancer une offensive commune. Selon El Nacional, l’opération envisagée pourrait atteindre la somme vertigineuse de 180 millions d’euros. Un tel engagement financier souligne les grandes ambitions de Chelsea sur le marché hivernal.

Alonso veut avant tout apporter de l’énergie à son milieu

Fermin semble être la priorité des dirigeants de Chelsea. Le transfert du milieu de terrain de 23 ans coûterait environ 120 millions d’euros dans le cadre de cette double opération. Alonso souhaiterait apporter les qualités singulières de l’Espagnol à son entrejeu. L’entraîneur apprécie particulièrement son énergie inépuisable, sa capacité à marquer et ses courses tardives dans la surface de réparation.

Cependant, Barcelone considère toujours le jeune joueur comme un élément essentiel de son avenir à long terme. Chelsea devra présenter une offre financière exceptionnelle ne serait-ce que pour amener le club espagnol à la table des négociations.

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Kounde apporterait une polyvalence défensive essentielle

Si Fermin transformerait le milieu de terrain, Kounde répondrait à un besoin tactique tout autre. Son transfert envisagé pour 60 millions d’euros apporterait une expérience précieuse à la défense.

Kounde offre une polyvalence remarquable, puisqu’il peut évoluer aussi bien au poste de latéral droit que de défenseur central. Alonso souhaite disposer de cette souplesse tactique alors qu’il se prépare à d’éventuels changements en défense en 2027. Le recrutement du défenseur semble actuellement le plus facile à concrétiser des deux. CaughtOffside rapporte que Kounde serait de plus en plus disposé à quitter le Camp Nou afin de jouer régulièrement en équipe première.

Des décisions majeures attendent les dirigeants de Chelsea

Barcelone s’opposera naturellement au départ de deux membres importants de son effectif au milieu de la saison en cours. Néanmoins, une rentrée garantie de 180 millions d’euros serait très difficile à ignorer financièrement pour le club catalan. Réaliser deux transferts d’une telle ampleur en janvier reste un objectif très ambitieux pour Chelsea.