Chelsea - Olivier Giroud : "Pouvoir être prêt pour l'Euro"

Titulaire pour la 1ère fois depuis novembre, Olivier Giroud a été le grand artisan de la victoire des Blues ce samedi. Son objectif ? Disputer l'Euro.

a pris le dessus sur ce samedi à domicile (2-1). Un succès qui porte la signature d’Olivier Giroud. Titulaire pour la première fois depuis le mois de novembre, l’attaquant français a signé l’ouverture du score pour les siens, et a aussi été impliqué sur la réalisation du break. Auteur de son premier but de la saison, l'ancien joueur d' et de a livré un match plein, et a ainsi été élu homme du match. Au sortir de celui-ci, il tenait surtout à souligner le caractère de l'équipe.

"Il faut toujours se fixer des objectifs élevés"

"Je suis un joueur d'équipe et j'aimerais souligner le caractère dont on a fait preuve aujourd'hui. C'était important, on avait bien discuté et il fallait se mettre à l'endroit après certaines contre-performances. Donc c'était un match très important pour nous, et pour moi aussi. Comme vous l'avez dit, presque trois mois après avoir commencé mon dernier match. C'était le 30 novembre. J'attendais ça avec impatience", a déclaré le Champion du Monde 2018, soulagé, au micro de RMC Sport.

"La confiance du coach, j'essaie de la lui rendre sur le terrain, d'aider les copains. Bien sûr, le fait de marquer un but, c'est un grand soulagement pour moi. Il ne reste même pas trois mois jusqu'à la fin du Championnat. Il faut atteindre les objectifs avec Chelsea, finir dans les quatre premiers, pourquoi pas troisième. Il faut toujours se fixer des objectifs élevés. Personnellement, c'est jouer un maximum de matches, d'avoir du temps de jeu pour pouvoir être prêt pour l'Euro", a ensuite ajouté le Français.