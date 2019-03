Chelsea - Olivier Giroud : "La France, c'est une possibilité"

De nouveau performant en Equipe de France, Olivier Giroud s'est confié sur son avenir ce dimanche, ouvrant la porte à un retour en Ligue 1 cet été.

À l’été, c’est sûr qu’Olivier Giroud va m’intéresser (...) Aujourd’hui, on a une ligne d’attaque très bien fournie. Si quelqu’un de devant partait, ça pourrait nous intéresser, d’autant plus qu’il a un profil différent de ceux de nos joueurs. J’aime le garçon. C’est quelqu’un de bien", avait déclaré Jean-Michel Aulas en janvier dernier, dans un entretien accordé au Figaro, au sujet de l'attaquant de l'Equipe de et de , dans un appel du pied à peine dissimulé.

Depuis, le président de l'Olympique Lyonnais a donc pu constater les difficultés de l'attaquant chez les Blues, un club dans lequel le Français ne jouit pas d'un temps de jeu très conséquent, lui qui doit se contenter de la Ligue Europa pour faire ses preuves, non sans une certaine réussite toutefois. Ainsi, force est de constater qu'un départ pourrait être envisagé par le principal intéressé, et ce dès cet été... À condition que le club anglais le laisse filer, en proie à des sanctions liées au mercato.

"La France, c'est une possibilité, mais je suis en "

"Peur d'être bloqué à Chelsea ? Non, on verra bien ce que l'avenir me réserve dans la mesure ou le club ne peut pas recruter. C'est sur que j'aspire à plus de temps de jeu, et retrouver un rôle important dans une équipe. On verra bien ce qu'il se passera. La France, c'est une possibilité, mais je suis en Angleterre. est un bon club, ça fait plaisir d'avoir la reconnaissance de Jean Michel Aulas", a justement commenté Olivier Giroud ce dimanche matin, sur le plateau de Téléfoot.

L'article continue ci-dessous

En plus de ces déclarations qui ne manqueront pas de faire réagir en région Rhônes-Alpes, celui qui a profité du succès des Bleus en Moldavie (1-4) vendredi soir pour s'installer sur le podium des meilleurs buteurs de l'Equipe de France a aussi réaffirmé son ambition, celle de continuer à marquer en sélection.

"Oui, c'est une grande fierté et un objectif d'encore monter dans le classement des meilleurs buteurs de l'Equipe de France. Je l'ai toujours dit, la réussite collective et encore plus importante, mais sur un plan personnel c'est forcément un objectif (...) Ca fait toujours plaisir de revenir en sélection, de revoir les mecs et d'avoir la confiance du coach. En club j'essaye quand je joue d'être le plus décisif pour l'équipe. Je vis pas une saison facile car je ne dispute que l'Europa League mais le principal c'est de garder la confiance, le cap, et de donner le meilleur à l'entraînement pour rester en forme", a ainsi déclaré Olivier Giroud. Déterminé.